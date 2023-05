Jorge Aravena no está convencido de un interés desde Colo Colo por Mauricio Isla: "Me sorprende que lo quiera otro equipo con las actuaciones que ha tenido"

La situación de Mauricio Isla en Universidad Católica no ha estado ajena a polémica durante el último tiempo. A pesar que han negado por parte de compañeros y cuerpo técnico tener alguna mala relación, el panorama con los hinchas no es de lo mejor.

Es que su última acción sacó nuevamente ronchas en los fanáticos de la UC y es que el lateral viajó a Colombia con algunos amigos mientras se disputaba el Clásico Universitario, ya que el 'Huaso' está sancionado con dos fechas luego de su expulsión contra O'Higgins.



Ante toda esta suma de cosas, es que ha rondado en el medio que el ex seleccionado nacional podría dejar la tienda cruzada en el próximo mercado de fichajes y sobre eso habrían equipos atentos. Es que no es primera que el nombre de Mauricio Isla suena en Colo Colo y es por eso que las opiniones por una posible llegada del lateral a Macul no se han dejado esperar.

Jorge Aravena conversó con Bolavip Chile y se le consultó sobre si el jugador tiene que emigrar a uno de los archirrivales, como es el Cacique en este caso, o si la UC debería reternerlo.



"Bajo las circunstancias que se la han ido presentando a Mauricio, la verdad que siento que no ha tenido buenas presentaciones en la UC. Yo creo que, él es profesional y tiene derecho a tomar la decisión que quiera, pero me sorprende que lo quiera otro equipo con las actuaciones que ha tenido", dijo 'Mortero'.

Es que hoy los albos no tienen un especialista por esa banda, entonces ante todo esto es que no sería descabellado que Isla llega a Colo Colo

"Lo cierto que cuando un jugador no rinde, las probabilidades que salga son altas y en este caso si la Católica no hace esfuerzo por retenerlo es porque está considerando que no está rindiendo no más", añadió.



Finalmente, en cuanto si le gustaría que seguiera en el club, Aravena fue categórico. "Yo le tengo muchísimo cariño, porque lo conozco de muy chico, pero no creo que esté ya para la alta competencia", sentenció.