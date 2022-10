Universidad de Chile se alista para lo que será su primera partido por las semifinales de Copa Chile, en donde los ‘Azules’ buscan dar el primer gran golpe de la serie en su enfrentamiento ante Unión Española, en la que dentro de su marcha han recibido un baldazo de agua fría con la situación que tendría involucrado al jugador Pablo Aránguiz durante los últimos días.

Ante este tema, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia tuvo palabras en ‘Pauta de Juego’ para lo que es la problemática en la que se ve envuelto el volante de los ‘Azules’, en la que parte señalando en que hay que esperar primeramente las dos caras de la moneda para emitir algún juicio al respecto.

“Hay que esperar a ver las dos reacciones, uno no puede quedarse solamente con lo que dice el guardia de seguridad y le vamos a creer todo”, partió señalando Hevia.

Ahondando en lo que es el presente del jugador, el comunicador señala que sea cierto o no, estos tipos de comportamientos son los que han alejado a Aránguiz de su gran rendimiento que tuvo en Unión Española, apuntando en que desde su llegada a la U no ha tenido participaciones rimbombantes.

Pablo Aránguiz con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

“Sea verdad 100%, 50% o 20%, así se explica porque Pablo Aránguiz, que es un jugador que me parece que tiene un talento innato, no ha metido tres partidos buenos en la U y queda clara la razónC”, apuntó en Pauta de Juego.

Finalmente, Hevia señala que el volante de los ‘Azules’ tiene muchas condiciones para poder consolidarse dentro del fútbol nacional, pero que en un equipo grande como lo es U, no ha logrado mostrar un nivel exorbitante.

“Me gustan las cualidades que tiene Pablo Aránguiz, porque te juega por todos lados, encarador, tiene cierta velocidad y todo, pero no ha metido tres partidos buenos en la U. No anda, no camina”, cerró.