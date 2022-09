Jorge Kike Acuña cuenta la firme por la cual dejó de beber alcohol y recuerda: "Mi mamá me mandaba mensajes y me escribía, 'hijo, ¿estás vivo?'"

Jorge "Kike" Acuña tuvo una carrera de dulce y agraz. El ex futbolista de 44 años tuvo un exitoso paso por Universidad Católica, lo que le valió a dar el salto al Feyenoord de Países Bajos y ser nominado constantemente a la Selección Chilena.

Si bien el ex entrenador de Unión San Felipe reconoció en varias oportunidades problemas con el alcohol producto de la excesiva fama que poseía lo que lo llevó a estancar su promisoria carrera, pero de un momento a otro el ex mediocampista dejó eso de lado y se enfocó en su futuro profesional.

En el programa Más Vivi que Nunca de TV+ conducido por Vivi Kreutzberger, "Kike" Acuña abrió su corazón y confesó lo mal que lo pasó en un momento de su vida y el daño que le hizo a sus más cercanos.

"Le hice mucho daño a la gente que me rodeaba, sobre todo a mi familia, me encerré en una burbuja donde me creía inmortal y se alejaron", comenzó diciendo el ex seleccionado nacional.

Acuña tuvo pasos por la UC, la U y San Felipe, entre otros clubes | Foto: Agencia Uno

Agregando que "mi mamá me mandaba mensajes y me escribía ‘hijo, ¿estás vivo?’, ese era el temor de ella, que la llamaran en la mañana para decirle que estaba muerto, y estuve cerca, porque desperté encima del tronco de un árbol mientras unos carabineros me golpeaban la ventana del auto y yo estaba metido ahí, nunca me di cuenta"

En esa misma línea, dio a conocer las razones que lo llevaron a dejar el alcohol y estar cinco años sin beber una pizca de licor. "Estaba con mi mamá tomando, y yo me estaba muriendo, no me salía nada, me sentía débil, con ganas de vomitar, me dolía la cabeza, caminaba y tiritaba. Entonces le dijo ‘sabes, voy a ir a la botillería de la esquina para comprar dos packs de cervezas, uno para mí y otro para ti, y desde mañana no tomo más’, y se puso a reír", reveló.

"Yo le pregunté por qué se reía y me dijo ‘pero si me lo has dicho tantas veces’, y le respondí ‘pero mamita, si nunca te lo había dicho, tú me preguntabas si iba a dejar de tomar, pero hoy te lo digo, no tomo más", cerró la extensa entrevista.