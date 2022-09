Universidad de Chile en este 2022 vive complejos momentos dentro del Campeonato Nacional, en donde los Azules al igual que en los anteriores torneos se vuelve a entrelazar con la zona del descenso y hoy a cinco fechas del final, el ‘Romántico Viajero’ lucha por mantenerse en la división de honor en el fútbol chileno.

Ante lo que ha sido este magro actuar de la U en las últimas temporadas, un histórico ex estratega de los Azules como lo es Jorge Sampaoli, dialogó con Radio ADN y tuvo palabras para lo que es el momento que atraviesa el club, en donde fue enfático en señalar de que el peor enemigo del equipo es de quien lo conduce.

“Vi algunos partidos de la U, sinceramente muy pocos, la verdad que el momento de la U es de declive total, creo que las responsabilidades de quienes los conducen han llevado al club a una situación de empobrecimiento y creo que el peor responsable o el peor enemigo que tiene la Universidad de Chile es su conducción”, partió señalando Sampaoli.

En la misma línea de lo anterior, el DT que fue campeón de la Copa Sudamericana con la U en 2011, explicó que este mal momento de su amado club pasa sin duda por las malas decisiones que toma la gente de Azul Azul y que este tipo de escenario puede significar el fin de la U.

Jorge Sampaoli habló sobre el presente de los Azules | Foto: Agencia Uno

“Atribuir a cuerpo técnico, jugadores, me parece hasta excesivo, la toma de decisiones de un proyecto de privatización de un club con tanto empobrecimiento, me parece que es el final, o es el final de la Universidad de Chile o el final de la privatización”, apuntó en ADN.

Finalmente, Sampaoli señaló que le genera mucha pena el presente de los Azules por todos los buenos momentos que vivió en el club y machaca con todo a que la culpa del mal período que vive la U es por los actuales dirigentes.

“A mí me apena ver jugar a la U, porque estuve ahí, porque tuve muchos recuerdos, pero es insalvable la situación, más allá de que salvé la categoría, me parece que hay circunstancias de cara al futuro que esta gente que tomó el club no ha revisado, hay una gran falta de respeto a la gente de la U, me parece desde la conducción”, cerró.