El ex jugador y hoy comentarista, Jorge Valdivia alzó la voz en Radio ADN para hablar de la participación de La Roja sub 20 en Colombia, en la que hizo hincapié en la actuación de Darío Osorio y Lucas Assadi

La Selección Chilena sub 20 tuvo una actuación para el olvido dentro del Sudamericano de la categoría disputado en Colombia, en el que los dirigidos por Patricio Ormazábal dejaron una imagen paupérrima tras quedar sin chances de avanzar al hexagonal final, tras caer en la última fecha ante Venezuela.

Ante lo que fue este fracaso para ‘La Roja’ sub 20, el ex jugador y Seleccionado Nacional, Jorge Valdivia, comentó en Radio ADN lo que fue la actuación de Chile en dicha competición, en donde se detuvo para analizar el rendimiento personal de Darío Osorio y Lucas Assadi, a quienes tildó como ‘infantiles’.

“Ellos tuvieron una oportunidad gigantesca, Osorio de no costar 5 millones, sino que 15 como el jugador uruguayo (Álvaro Rodríguez), porque fueron infantiles, porque no fueron serios, entiendo lo que les pasó, porque a mí me pasó, cuando alguien te dice ‘tú eres bueno, eres uno de los jugadores llamados a asumir responsabilidad’, te crees superior al resto y te mareas”, partió señalando Valdivia.

Explayándose más en aquello, el ‘Mago’ hace el principal hincapié en que ambos jugadores desperdiciaron una oportunidad más que importante para poder dar un gran salto en su corta carrera.

Osorio y Assadi vuelven a la U | Foto: Agencia Uno

“Te crees mejor y más superior que el entrenador, te sientes con el derecho de insultar al entrenador y faltarles el respeto a tus compañeros, y a mí me pasó, ellos perdieron una oportunidad tremenda de haber vuelto al país con otro estatus, perdieron la oportunidad de meter a Chile en un hexagonal después de muchos años”, declaró.

Profundizando, el ex Seleccionado Nacional no esconde que ambos jugadores tienen todas las condiciones para triunfar, pero les hizo un fuerte llamado de atención, en el que indica que deben volver a tener más humildad y citó una palabra característica de uno de sus ex entrenadores, Jorge Sampaoli.

“Son dos tremendos jugadores, con una proyección extraordinaria, que desde hace tiempo no se ve como en Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Eduardo Vargas y más allá de lo que pueda pasar con ellos dos, yo les aconsejaría que, si me permitieran, que trabajen, entrenen, que vuelvan a ser humildes y como diría el profe Jorge Sampaoli, que se acuerden del amateurismo, eso es muy importante para jugadores jóvenes”, recalcó en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia dejó en claro que los puso a ellos dos como ejemplo, ya que eran de los jugadores que llegaban mejor aspectados a este Sudamericano, tras lo que había sido su actuación en la U, en la que espera que su retorno al club, sienten cabeza y vuelvan a trabajar duro para poder ser las grandes figuras de La Roja en un futuro no muy lejano.

“Los pongo a ellos como ejemplo porque fueron dos jugadores que dejaron pasar una oportunidad tremenda de volver al país con otro estatus distinto, porque ellos se fueron del país con un estatus diferente, de haber cargado una mochila pesada con mucha piedra tras la campaña de la U y vuelven como uno más de los que fueron a participar de la sub 20. Que vuelvan a ser humildes y a trabajar, porque esos 5 millones lo van a triplicar”, cerró.