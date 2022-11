Ex futbolista salió al paso de declaraciones de escort nacional quien apunta que tuvo encuentros sexuales con él hace algún tiempo. El Mago desmiente esas versiones y no descarta seguir pasos legales.

En las últimas horas se pudo apreciar como la escort conocida como Natthy Chilena a través de un video en Instagram, dio cuenta que ella supuestamente había estado en varios encuentros sexuales con Jorge Valdivia que datan del año 2019, mientras emplazaba a Daniela Aránguiz, la todavía esposa y madre de los hijos del ex jugador.

Situación que no pasó desapercibida para el ex futbolista de Palmeiras quien salió al paso de estas versiones y a través de la cuenta de Instagram de Radio ADN donde es panelista, el otrora jugador de Colo Colo realizó suys descargos contra Natty Chilena.

"No quisiera hacer este video porque se trata de una mentira que me afecta y la debo desmentir por su falsedad, por mi y por mi familia. Son sobre las declaraciones de una joven que se hace llamar Natthy Chilena que no solo hablan de un hecho que nunca ocurrió, si no que dañan a una familia donde hay menores involucrados, mis hijos", sostuvo el ex mundialista.

Natthy Chilena ya ha advertido de encuentros Mauricio Pinilla, Luis Jara y ahora el Mago Valdivia (Archivo)

En relación a las acciones, el Mago no dudó y amenaza con seguir el tema en tribunales contra la mujer. "La situación es grave y estoy evaluando los pasos legales a seguir porque una mentira así de grande no tiene que pasar desapercibida, no tiene ninguna posibilidad de comprobrarse y perjudica a muchas personas, me siento vulnerado".

Por otra parte, Valdivia convocó a los medios de comunicación a ser más responsables en estos casos y no dar tribuna cuando las consecuencias pueden ser dañinas para las familias y más aún cuando existern niños de por medio.

"Invito a los medios serios, con historia en el periodismo chileno a revisar sus criterios editoriales antes de dar tribuna a una persona que además estaba en condiciones nada coherentes. Así es que queria dejar en evidencia eso y ojalá lo tomen en consideración", cerró Valdivia.