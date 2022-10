El ex volante comentó lo que fue la pelea en Universidad de Chile entre Cristóbal Campos y Ronnie Fernández el pasado fin de semana.

Un verdadero terremoto se originó en Universidad de Chile durante el pasado fin de semana, pues una pelea entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos agitó las aguas en el Centro Deportivo Azul.

Tras esta situación, las opiniones no se dejaron esperar y una de aquellas fue la de Jorge Valdivia. El ex volante le puso paños fríos a esta situación y afirmó que es algo totalmente normal en equipos donde hay presión.

"Estas cosas pasan, normal que se peleen. A ver, (Cristóbal) Campos ha sido un jugador importantísimo para la U en esta última parte del año y Ronnie Fernández ha tenido que aguantarse todas las críticas, porque no hace goles, hay partidos donde no ha jugado bien, los hinchas entienden que su función es hacer goles y no pelearse con el mundo", expresó en Los Tenores de ADN.

Por otra parte, el 'Mago' aseguró que este episodio no afectará a la U en lo que resta de temporada.

"Es una situación totalmente natural dentro de un plantel que constantemente vive con presión y hay jugadores que en un determinado momento reaccionan de esta manera, que no es la adecuada, pero estoy seguro que esto no influirá en nada en lo que ocurra de aquí para adelante", cerró.

El portero y el delantero se fueron a las manos en la U | Foto: Agencia UNO

El próximo partido de los azules será este próximo sábado 22 de octubre ante Everton de Viña del Mar por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2022.