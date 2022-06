La Universidad de Chile se mentaliza para lo que será su retorno en el campeonato nacional, en donde este fin de semana se verá las caras ante Unión La Calera en la cancha del Estadio Santa Laura, en donde los Azules esperan partir la parte final del torneo con el pie derecho.

Durante esta jornada el joven defensor del Romántico Viajero, José Castro brindó una conferencia de prensa ante los medios de comunicación y se refirió a lo que ha sido su pelea por el puesto de lateral izquierdo junto a Marcelo Morales y confesó que la llegada de Nery Domínguez a la U le dará experiencia.

“Me siento con una confianza extra de la venía teniendo ya que estoy jugando ahora. Con mi compañero Marcelo (Morales) buena competencia, competencia sana como se dice y ahí estamos entrenando a full todos los días para ver quién se queda con el puesto. No es mi tema decir si tiene que llegar un jugador o no, pero con los jugadores que estamos me siento cómodo. Llegando un jugador de la experiencia de Nery Domínguez nos va a ayudar más al equipo", inició expresando Castro.

Tras dejar atrás la llave con General Velásquez, el joven lateral de los Azules es consciente de los errores que cometieron dentro de dicha llave y recalcó que ha sido algo que han conversado y trabajado entre el DT y todo el equipo, para que esto no vuelva a suceder en la vuelta al torneo.

José Castro ha sido titular con Diego López | Foto: Agencia Uno

“Si hemos hablado con el profe sobre esos temas, con mis compañeros lo hemos conversado y lo hemos trabajado ahora en esta semana, en esos errores puntuales que hemos cometido y los hemos pagado caro”, explicó el defensor.

Finalmente, Castro tuvo palabras ante el gran elogio que recibió por parte del Preparador Físico de Universidad de Chile, Alejandro Valenzuela, quien señaló que si trabaja de buena manera puede llegar a ser como el histórico defensor italiano, Paolo Maldini.

“Por mi parte muy bien, mis compañeros me han molestado todos los días entre broma y broma. El profe es un motivador. Me he sentido con confianza que me da el profe, más encima comparándome con un jugador como él, no digo que soy Paolo Maldini, ni nada y estoy muy lejos de estarlo y espero llegar hacerlo. Debo trabajar día a día para convertirme en alguien como él, una figura mundial”, cerró.