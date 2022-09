Uno de los temas más controversiales en el último tiempo en el fútbol chileno es el minutaje de la regla del Sub 21, un problema para algunos de los equipos del torneo, los cuales a tan solo pocas fechas del cierre del Campeonato Nacional aún no cumplen con la normativa.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, anunció en conversación con ADN Deportes que podría haber cambios en la regla del Sub 21. “Esta regla la estamos analizando profundamente. No solo hay que quedarse con lo que se ve, sino con lo que no se ve también, además de un proceso longitudinal desde que se inició la regla hasta ahora...ver cuáles han sido los chicos que salieron del país y los que no tuvieron ningún futuro, quienes se quedaron en el tintero, sin proyección internacional”, aseguró.

José Luis Villanueva, panelista de Pauta de Juego, no se tomó para nada bien las palabras del mandamás del fútbol chileno y se fue en picada con duros términos.

"Si son de manual. Antes era Sub 20, la cambiaron a Sub 21, ahora perdiste 3 a 0 y la quieres poner Sub 20. Loco, tienes una competencia que vale hongo, es una competencia que no se jugó tres años. Juegas por grupo, hablo del fútbol joven ¿Qué le está pasando?", le respondió tajantemente el ex futbolista.

Colo Colo es uno de los equipos que no ha cumplido con la regla del Sub 21 | Foto: Agencia Uno

"¿Cómo no se dan cuenta? Si van a repartir recursos para que los clubes inviertan en juveniles, se los gastan en otras cosas ¿De qué me están hablando? Paren de inventar cosas. Hagan una cosa simple y bien. Organicen un torneo que sea nacional, que los jugadores se van a acostumbrar a viajar, que inviertan en los viajes sean apropiados, porque están a un paso de ser futbolista profesional entonces van a tener que sentir que se siente ser futbolista profesional. Basta de inventar cosas", agregó.

"Es impresionante, tanta vuelta que se dan para algo (risas)", sentenció el tambiém rostro de la cadena televisiva ESPN Chile.