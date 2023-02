El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido no solo estuvo marcado por el histórico triunfo pirata por 3-2 en el Estadio Monumental, sino que también por la imagen que dejó el cambio de Daniel Gutiérrez por Jeyson Rojas en el tramo final del compromiso.

El central formado en las inferiores de Colo Colo estalló en llanto una vez sentado en el banco de suplentes, imagen que se viralizó y que ha sido tema por el trato que Gustavo Quinteros les da a los canteranos del Cacique.

“Yo creo que es algo que no se puede desconocer, él es más duro con los jóvenes como lo son todos los directores técnicos y me parece que así debe ser porque el más grande es lo que es y si no rinde, se va y uno se desliga de su carrera”, comentó José Luis Villanueva, ex jugador de fútbol y ahora panelista de Pauta de Juego.

Gutiérrez tuvo un partido para el olvido en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Joselo profundiza diciendo que “Con los jóvenes tiene más responsabilidad y tienen y deben ir más fuerte para formarles el carácter, porque seguramente Daniel Gutiérrez tendrá malos partidos en su carrera y no va poder reaccionar igual a cómo lo hizo ahora porque ya aprendió la lección”.

“También porque al final termina siendo contraproducente para él. Te lo dice un tipo que se puso a llorar en una final o una vez que hice un gol que para mí era muy importante y si yo evalúo mi carrera, creo que la parte emocional me jugó en contra para llegar más allá”, añadió.

Villanueva se cuadra con Quinteros en el cierre y cree que Gutiérrez podrá salir incluso fortalecido de la incómoda situación: “Yo no lo veo tan drástico, veo que sí hay que ser duros con ellos e ir forjándolos y que le va servir sin duda porque es un gran jugador y le va forjar el carácter a mí entender”.