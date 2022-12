El ex jugador de la Selección Chilena y Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, confesó que pese a estar en los planteles ganadores de Copa América, no se siente parte de la Generación Dorada histórica de La Roja y explicó sus motivos.

José Pedro Fuenzalida y una potente reflexión de su estadía en La Roja: "No me siento parte de la Generación Dorada"

La Selección Chilena tuvo un año para el olvido, en donde no pudo materializar la clasificación al Mundial de Qatar 2022 e incluso no sumó triunfos desde la lejana victoria ante Bolivia en La Paz a principio de año.

La Generación Dorada de La Roja va claramente en descenso y no ha podido sostener el mismo nivel que tuvo hace un par de años, donde logró un inédito bicampeonato de Copa América derrotando a la Argentina de Lionel Messi en dos oportunidades.

Uno que supo tocar la gloria junto a la Generación Dorada fue José Pedro Fuenzalida, bicampeón de América -en 2015 no jugó ningún partido, pero en 2016 tuvo un rol protagónico- quien confesó no sentirse parte del selecto grupo.

Chapa, campeón de América. | Foto: Agencia UNO

“No me considero parte, estuve con la Generación Dorada que es distinto. Aporté con lo mío en algo, sí, pero la Generación Dorada es otro grupo de jugadores”, dijo tras ser consultado sobre si sentía parte o no en ESPN F Show.

El Chapa complementa diciendo que “Son los que fueron parte del equipo que estuvieron todos los años. Yo entré, salí, volví a estar. Pero hay jugadores que si estaban físicamente aptos siempre iban a estar y esos son los de la Generación Dorada para mí”.

Se considere o no, lo cierto es que José Pedro Fuenzalida tiene un lugar guardado en la historia de la Selección Chilena, donde acumuló dos títulos, 55 partidos y 5 goles defendiendo el escudo de La Roja.