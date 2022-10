Juan Cristóbal Guarello estalla en contra de Gustavo Quinteros: "Su continuidad en Colo Colo no puede depender si llega o no Ramiro González"

Colo Colo logró su principal objetivo en lo que era este 2022, el cual era poder coronarse como campeón del Campeonato Nacional y por aquello, en el conjunto ‘Albo’ ya proyectan sigilosamente lo que será la temporada 2023, en donde la directiva del ‘Popular’ ya trabaja en como poder reforzar su plantilla.

Ante este escenario, el periodista Juan Cristóbal Guarello comentó en Radio Agricultura lo que serán estas semanas decisivas dentro de Colo Colo, en donde el tema de las renovaciones y ver quienes seguirán en el club para el 2023, será el primer gran trabajo que deberán realizar para encaminar de buena forma su plantilla para la próxima temporada.

“Creo que Colo Colo necesita un delantero más, necesita variedad en las dos puntas. Si Bolados no te está dando, si Costa no te justifica el cupo de extranjero en la mayoría de los partidos, si Bouzat tácticamente útil y bla bla bla, pero no te genera la cantidad de ocasiones de gol que necesita un equipo competitivo”, partió comentando Guarello.

En los últimos días, dentro de la carpeta que sostienen los ‘Albos’ para poder reforzar su plantel, volvió a aparecer el nombre del defensor, Ramiro Gónzalez, quien estuvo a un paso de poder llegar en el mercado anterior, pero su arribo se frustró por temas físicos, algo que el comunicador encuentra insólito que se vuelvan a fijar en él y pide que se mantenga con sus jugadores que ya tiene en la defensa.

Gustavo Quinteros ya piensa en el 2023 | Foto: Agencia Uno

“¿Para qué quiere a un central de Platense? Para que vas a traer a Ramiro González, si tienes a tu dupla, Emiliano Amor y Maximiliano Falcón, quédate con Matías Zaldivia y potencia a los Gutiérrez (Bruno y Daniel)”, apuntó en Agricultura.

Finalmente, Guarello detalla en que no entiende necesidad de Quinteros en fichar a un jugador como Ramiro Gonzalez, en la que explotó y señaló que en Colo Colo deberían darle la negativa al DT ante la posibilidad de que arribe este jugador y así darle rodaje a sus jugadores juveniles, quienes le han respondido.

“Entiendo que Martín Rodríguez, que es un jugador desequilibrante, que estés engrupido con él, está bien. Pero Ramiro González, tampoco es que te vaya a cerrar la zaga, ahí es donde Colo Colo debe decir ‘Sabe que compadre, ya tenemos centrales de 21 años que le han funcionado’ dele un poquito más de espacio. La continuidad de Gustavo Quinteros no puede depender si llega o no Ramiro González”, cerró.