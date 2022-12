Juan Pablo Gómez confía en cortar la mala racha de la U ante Colo Colo: "Hay muchos que no cargamos esa mochila y tenemos que aprovechar"

Universidad de Chile pone sus miradas para lo que es la temporada 2023 y uno de sus grandes desafíos que tiene el club para dicha temporada es romper el maleficio de los clásicos ante Colo Colo, al cual en las últimas horas el delantero argentino, Leandro Fernández se mostró con plena confianza en acabar con la mala racha en una entrevista con DirecTV Sports.

Durante esta jornada, otro de los refuerzos de la U como lo es Juan Pablo Gómez conversó con el programa ‘La Magia Azul’ y tuvo palabras para los dichos que tuvo su compañero Leandro Fernández, en la que indica que como club están inmersos a ese desafío de acabar con ese mal registro de no poder ganarle a su máximo archirrival.

“No solamente los que llegamos venimos con esa mentalidad (de acabar la mala racha) sino que también los que se han quedado, estamos en un proceso que recién está empezando y todos tenemos un ojito puesto en esas dos situaciones. Cualquier jugador que acepta el desafío de venir a la U, viene con la idea de cambiar eso. Sería muy lindo y sumaría muchísimo al club, que eso sería lo más importante”, partió señalando Gómez.

Profundizando en dicho tema, el lateral de los ‘Azules’ indicó que el tema de los clásicos no ha sido tocado por el cuerpo técnico en estas primeras semanas de trabajos y que la prioridad hoy por hoy está en poder formar un buen grupo, al cual le pone muchas fichas para hacer cosas importantes y que avisa que carga con una mochila sin presiones por los duelos ante sus clásicos rivales.

Juan Pablo Gómez pone fichas a la U 2023 | Foto: U. de Chile

“Se ha hecho más hincapié en cosas futbolísticas y en cosas de profesionalismo, él va trabajando de a poco, me imagino que esta situación es un tema, es una situación que obviamente arrastra una cantidad de años importantes, pero hay que tener en consideración también que viene mucho jugador nuevo, que por ahí no cargamos de esa situación y tenemos que aprovechar de darle esa frescura a los muchachos que ya han estado”, destacó el defensor.

Ante aquello, el jugador que proviene de Curicó Unido indicó que esta clase de partidos se puede trabajar sin duda desde lo mental para poder obtener resultados positivos “se puede trabajar psicológicamente en estas situaciones, soy un convencido de eso, pero creo que no es el momento, nos estamos enfocando en armar el equipo, en que esto vaya agarrando forma y nos vayamos conociendo entre nosotros. Jugado bien, estando once contra once, podemos ganar en cualquier cancha”.

Finalmente, Gómez tuvo palabras para lo que ha sido la incorporación de los refuerzos a la U para este 2023, en donde destaca la gran experiencia de todos los jugadores que llegaron al club, mostrándose impresionado en especial por Leandro Fernández, a quien lo destaca por sus grandes cualidades en el frente del ataque.

“Son todos grandes jugadores con mucha experiencia, me ha tocado enfrentar a todos y es un gusto hoy poder ser compañeros de ellos. Al único que conocía un poquito menos era a Leandro (Fernández) y me ha sorprendido gratamente, es un jugador con mucha movilidad, muy agresivo, que entrena muy bien y está muy comprometido. La cosa pinta bien y estamos ilusionado de hacer un gran año”, cerró.