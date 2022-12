Universidad de Chile tuvo bastante movimiento en esta jornada en el Centro Deportivo Azul, en donde los ‘Azules’ presentaron a dos de sus nuevos refuerzos para la temporada 2023, tratándose del volante Federico Mateos y el defensor, Juan Pablo Gómez.

El lateral que proviene Curicó Unido atendió a los medios de comunicación en la sala de conferencias en el CDA, refiriéndose a lo que han sido sus primeros días en el club y el trabajo del estratega Mauricio Pellegrino.

“Hemos tenido poco tiempo de trabajo, seguramente que esa charla la tendremos en su momento, por ahora nos hemos estado enfocando más en el equipo, en conocernos entre compañeros y entender la idea del entrenador. Próximamente tendremos esa charla y espero que por sobre todas las cosas sea por el bien del equipo”, partió señalando Gómez.

Una de las consultas que se le hizo a quien fue señalado como el mejor en sus posición en este 2020 es sobre la competencia que tendrá en su puesto con Yonathan Andía, en la que el jugador señaló que habrá una sana rivalidad para agarrar una camiseta de titular y espera que sea lo mejor para el club.

Gómez vistiendo la casaquilla de la U | Foto: U. de Chile

“Yo vengo a aportar mi juego y estoy al servicio del equipo, estamos en una etapa inicial en la que estamos yendo de a poco, día a día estamos avanzando muchísimo. Si voy a ser titular o no, eso no lo sé, si al igual que Yonathan (Andía) me toca entregar el máximo al beneficio del equipo, eso se verá más adelante. Tendremos una disputa sana, me ha tocado conocerlo estos días y me parece un muchacho excelente, muy buen jugador, los dos vamos con el convencimiento de que le entregaremos cosas buenas al club”, explicó a los medios.

A sus 31 años, el nuevo refuerzo azul recalca el gran orgullo que le produce defender la camiseta de la Universidad de Chile “es un orgullo muy grande estar acá, lo viví con mucha alegría, en ningún momento sentí una duda al venir. Estoy muy ilusionado de que todos podamos tener un buen año, primero que nada, sentí un orgullo muy grande por representar a un club tan grande y tan importante.

Finalmente, Gómez fue consultado si su arribo a la Universidad de Chile es el más importante dentro de su carrera y este no se lo pensó dos veces para afirmar aquello y en donde espera lo más pronto posible poder saltar al verde césped a defender los colores de la U.

“Seguro que sí, es el desafío más lindo y más importante de mi carrera por muchas razones, por lo grande que es este club y la repercusión que tiene. De todas maneras, estoy enfrentando muy clave y un momento en el que estoy disfrutando de todo, del club, de mis compañeros. Estoy deseoso de poder empezar a jugar”, cerró.