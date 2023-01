La Segunda División también empezó con los movimientos de fichajes en el fútbol chileno. Los equipos están trayendo a varios jugadores con recorrido para dar flote a una de las categorías, que, en varias ocasiones, es menospreciada por ser la serie de bronce en Chile. Por ello, Fernández Vial dio el gran golpe con uno de sus nuevos jugadores.

El elenco que ahora dirige Jonathan Orellana tiene a un arquero con pasos por la Selección Chilena y que fue parte del inicio de la Generación Dorada en el Mundial Sub 20 de Canadá en 2007. Se trata del ex arquero de Huachipato, Universidad de Chile y de Colo Colo, Nery Veloso.

Veloso fue titular en La Rojita junto a Alexis Sánchez, Gary Medel, Mauricio Isla y Hans Martínez, entre otros. El Gato logró consolidarse en esa Selección y llegó a jugar varios partidos en el arco del Cacique en la temporada 2010.

Incluso, Veloso estuvo trabajando con la Universidad de Chile, pero finalmente la cuestión no se dio y el meta tuvo que partir en 2011 a Unión San Felipe. En su carrera también fue campeón con Huachipato y, además, logró defender a Palestino, Audax, Unión Española, entre otros.

Nery Veloso vuelve a jugar ahora con Vial a la Segunda División (Agencia Uno)

Veloso tuvo varios problemas en la Universidad de Chile y también salió de la institución, ya que no logró convencer del todo a Jorge Sampaoli en dicho puesto.

"No quería estar en un club grande si no iba a tener continuidad y yo necesito estar jugando. A mi edad lo que más necesita un arquero es jugar (...) Me voy bien de la U. Los dirigentes se portaron bien conmigo. Estoy tranquilo, todas las cosas que me han pasado me han servido para madura", expresó Veloso tras su salida de la U en 2011.