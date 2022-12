Siguen las repercursiones por el posible traspaso de Matías Zaldivia a Universidad de Chile. Y es que su estadía en Colo Colo hizo que los hinchas azules estallaran en su contr en redes sociales y reprobaran tajantemente su llegada al Romantico Viajero.

Pero si hay alguien que conoce de cerca al ex Arsenal de Sarandí es Julio Barroso, defensor que actualmente está en Everton de Viña del Mar y que en su momento hizo dupla de central en el Cacique con el zaguero que podría pasar de un archirrival a otro.

Barroso y Zaldivia compartiendo en la zona defensiva del conjunto Popular | Foto: Agencia Uno

El "Almirante" estuvo de invitado en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, en el cual dio a conocer su punto de vista acerca de este polémico tema.

"No es una decisión fácil, son opiniones y decisiones de cada jugador y hay que respetarlas, habrá que ver cuando el mismo explique la razón de este paso en su carrera.. No creo le haya pasado la cuenta su problema con el seguro y la demanda, todos vivimos lo mismo. Acá lo importante siempre es el hincha y todo lo que se logró, los dirigentes pasan", arrancó diciendo Barroso.

"Yo me identifiqué mucho con Colo Colo y no habría podido aceptar ir a la U o a la UC, siento que mi palabra no valdría nada si hubiese tomado una decisión así. Pero es mi postura, me gusta caminar por una vereda", agregó.

"No sé cómo lo hacen los jugadores que pasan de un club al archirrival, después en la calle es terrible, por eso yo prefiero seguir siempre una misma línea, es bastante difícil tomar ese tipo de decisiones", sentenció.