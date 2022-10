Rodrigo 'Kalule' Mélendez está absolutamente chocho con Javier, su hijo, quien en el día de ayer le marcó a la Sub 21 de Universidad de Chile y le amargó la mañana. Con Bolavip Chile, el ex loíno y del Cacique hizo una radiografía del juego de su retoño.

En el día de ayer, la categoría Sub 21 de Universidad de Chile tenía un duro compromiso ante Cobreloa y así lo terminó siendo, con los loínos robándole un empate a los azules en el CDA en los minutos finales con gol de Javier Meléndez.

Kalule, el papá de Javier, está chocho con el presente que tiene su hijo en el cuadro nortino y espera que él pueda brillar con sus propias luces y no tener que convivir con la constante comparación entre padre e hijo.

“Los procesos y las etapas las tiene que ir quemando y así estoy convencido. Mirándolo de un lado que estoy en el ruedo y después como papá, lo vivo con tranquilidad, me enfoco en poder acompañarlo siempre, apoyar desde donde me toque. Me interesa mucho que se desarrolle como persona”, dijo sobre Javier en diálogo con Bolavip Chile.

“Él tiene super claro lo que tiene que hacer y lo que más le recalco es que no tiene que darle mucha importancia a las comparaciones. Puede que el peso sea muy grande en cuanto a comparación pueda haber, pero él se tiene que desarrollar como Javier y obviamente tendrá algunas características similares o diferentes en cuanto a lo futbolístico, pero tiene que entender que son dos seres humanos distinto y no tiene que cargar con ese peso”, complementó.

Consultado por las diferencias entre padre e hijo, Kalule resaltó las cualidades de su regalón: “Es un cabro chico que tiene muy buena lectura de juego, me gusta desde ese punto de vista, el cómo se maneja en la posición, lee bien el juego y tiene buena ubicación”.

“El balón pasa bastante por él, tiene una salida limpia, una pegada muy interesante y una lectura de juego y ubicación buena para desarrollarse en ese puesto. Él lo tiene sumamente claro, en lo técnico no es tan parecido, sí en la lectura de juego y ubicación, el equilibrio que trata de darle al equipo”, remató.