La desopilante anécdota de Daniel Navarrete con Rafael Dudamel por porfiado: "Se me acercó y me puso un 'guate', pero con respeto"

Rafael Dudamel no dejó una buena impresión en su estadía en la Universidad de Chile. El entrenador venezolano llegó para suplir la vacante que dejó Hernán Caputto en su momento, pero los malos resultados hicieron que dejara rápidamente la banca de la U.

Si bien el ex arquero de la Vinotinto tiene una extensa carrera dirigiendo a varios clubes de Sudamérica y realizó todo el proceso en Venezula entrenando a las selecciones Sub 17, Sub 20 y Absoluta de Venezuela, hay un momento que no se olvida en su carrera.

El actual adiestrador de Deportivo Cali de Colombia fue en su tiempo involucrado en una polémica por pegarle una cachetada a Jorge Yriarte, volante venezolano, cuando este dirigía precisamente a la Sub 20 en el Sudamericano que se disputó en Chile en 2019, acto que fue captado por las cámaras de televisión.

"Dentro del partido, es un gesto de afecto y cariño. Un reto con respeto entendiendo que hay que saber conocer a cada uno y el trato que corresponde con cada jugador, de acuerdo a la personalidad", dijo en su momento el venezolano.

El momento preciso del cachetazo de Dudamel al jugador venezolano | Foto: Captura TyC Sports

Precisamente, uno de los jugadores que hizo debutar Dudamel en el primer equipo de la U fue Daniel Navarrete, quien este domingo estuvo de invitado en el programa Hablemos del Bulla donde habló su relación con el llanero.

Navarrete es uno de los pilares en la levantada azul | Foto: Universidad de Chile

"Una vez yo estaba bajo entrenando y se me acercó y me puso su guate, pero bien con respeto", reveló el futbolista de 21 años."

Lo cierto es que el lateral derecho está teniendo un renacer futbolístico de la mano de Sebastián Miranda y se ha ganado el cariño de los hinchas gracias a sus buenas actuaciones en las últimas semanas.