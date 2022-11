El arquero de Cobreloa, Matías Cano, no lo pasa bien luego de recibir un contundente 5-0 ante Copiapó, que a la larga les costó ascender a la Primera División.

Matías Cano llegó a Calama para ascender con Cobreloa. Sin embargo, el destino y el buen juego de Copiapó fueron determinantes para que los Zorros del Desierto recibieran 5-0 goles ante el León de Atacama y continúen por una temporada más en la Primera B del fútbol chileno.

El transandino llegó como figura para custodiar la portería de Cobreloa, pero ayer el meta argentino no tuvo la fortuna y una serie de desaciertos les costó una de las peores goleadas de la historia en el Zorros del Desierto para el equipo de Emiliano Astorga.

Por ello, Cano no tuvo palabras y, de inmediato, colgó una foto en sus Stories de Instagram, donde dejó en claro que está muy afectado por lo ocurrido y, de paso, aprovechó de apoyarse en sus seres queridos que estaban todos con la camiseta de Cobreloa.

"Me queda la tranquilidad de poder mirar a la cara a cada uno de los que está en la foto sin sentir vergüenza por perder una final. Agradezco con el alma que estén acá conmigo. A la gente de Cobreloa, aún no tengo respuesta de lo que pasó y no creo poder tenerla nunca", expresó un compungido Cano.

Matías Cano realizó una dolorosa publicación en Instagram tras la caída de Cobreloa (Instagram)

Cano ya está pensando en la próxima temporada, aunque no sabe si será con la camiseta de Cobreloa. Lo único que ve el ex referente de Coquimbo Unido es que buscará obtener premio en la temporada 2023.

"Sé que el fútbol te da revancha de verdad y que no es solo un dicho. Me levantaré pensando en eso", deslizó.