Jaime García y sus dirigidos realizaron un Campeonato Nacional 2022 soñado. Los Diablos Rojos clasificaron a la Copa Libertadores y fueron uno de los mejores en el torneo local de la Primera División del fútbol chileno. El técnico de Ñublense, pese al gran logro, no le quita ir al máximo campeonato de clubes en América y su foco está exclusivamente en el plano local.

Ante eso, el estratega habló con la prensa y comentó el foco que tiene para este año con el equipo de Chillán. "Yo estoy concentrado un 200 por ciento en el Torneo Nacional. En la Copa Libertadores vamos a tratar de ir hacer un campeonato con la responsabilidad que conlleva, para hacer un buen papel por Chile y por Ñublense, pero el campeonato es lo que nos da crédito para que el club siga creciendo" sostuvo.

A pesar del triunfo chillanejo en la Noche Roja frente a Oriente Petrolero por 2-1, García no quedó conforme y fue crítico por lo mostrado por sus pupilos en el Nelson Oyarzún. "En el segundo gol, se quedaron reclamando un balón y no fueron a buscar la pelota, eso a mí no me gusta”, sentenció.

Jaime García se enfocará en el Torneo Nacional con Ñublense (Agencia Uno)

ver también Everton también jugaría amistoso con Independiente

Asimismo, García aseguró que el club tendrá varios partidos amistosos. Mañana jugarán ante la Sub 20 de Chile, que va al Sudamericano en Colombia, y el 15 de enero ante Universitario de Deportes de Perú.

"Estos partidos sirven para ver cómo están mis jugadores y para que vayan viendo mis ideas y mis formas” finalizó.

Ñublense debutará como visita en el torneo el próximo viernes 20 de enero a las 20:30 horas frente a Unión Española en el Estadio Santa Laura.