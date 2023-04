Muchas historias rondan alrededor del fútbol chileno relacionadas a futbolistas que llegan a un equipo grande y por diversos motivos no pueden mostrar sus cualidades. Algunos porque les pesó la camiseta, otros por las pocas oportunidades y desde luego, algunos, por mala suerte.

Fue lo que le ocurrió al argentino/chileno Jairo Vásquez, quien llegó a inicios de la temporada 2020 a Universidad de Chile con 19 años y si bien primero la idea era que tuviese mucha participación en las competencias formativas, estas por el estallido social estaban congeladas, pero después vino el encierro por la pandemia y todo cambió.

Hoy con 22 años, Vásquez busca una nueva oportunidad en nuestras canchas. Terminó su contrato con Estudiantes, la U no capitalizó la opción de compra y el año pasado volvió a jugar en Deportes Iquique, donde no jugpo mucho, pero hubo un factor importante y es el técnico Víctor Rivero, actual entrenador de Deportes Limache y que confió en él.

Jairo Vásquez conversó con Bolavip Chile y habló de su presente, como también de su fugaz paso por el Centro Deportivo Azul y por cierto, de quien hoy por hoy es un pilar fundamental, Hernán Caputto.

¿Cómo han sido estos primeros meses en Deportes Limache?

Estoy muy agradecido con el club desde que llegué. Me permite tener rodaje y es un grupo muy unido. Por cierto, con la ilusión de ascender. Le estamos metiendo y no hay que relajarse por estar primeros en la tabla.

¿Jugar en Segunda División lo ves como un retroceso o una escala para progresar en tu carrera?

Lo veo como un paso más para lo que uno quiere, que es llegar a Primera División. Limache es un gran club y estoy contento de haber llegado acá.

Tendrán que hacer una breve estación por Copa Chile enfrentando a Palestino, ¿Cómo ves ese duelo?

Difícil, es complicado, pero confiando en lo que trabajamos y creo que estamos para grandes cosas.

El particular paso por la U

Llamativo fue su paso por la U. No jugó, pese a que habían grandes expectativas y por cierto, la gran relación con el técnico univeristario de aquel entonces en 2020, Hernán Caputto. Pese a todo eso, no pudo defender la casaquilla estudiantil.

¿Qué pasó concretamente en Universidad de Chile?

Supuestamente me iba a quedar a jugar en la U en calidad de préstamo, pero como me agarró el tema de la pandemia me devolví a mi país y no volví a jugar por un largo tiempo. Fue difícil, pero yo había quedado libre en Estudiantes de La Plata y fui a la U porque estaba Hernán Caputto. Él me llevó al mundial sub 17, hablé con él, me quería en el equipo, aproveché y le metí para adelante. Por la pandemia no se me dio.

¿Muchos agradecimientos para Hernán Caputto?

Con Hernán tengo una gran relación, me da consejos y que siga metiéndole. Conoce a Víctor Rivero y está contento que yo esté acá en Limache.

Vásquez jugó el mundial sub 17 de la India. Hernán Caputto lo vio y decidió llevarlo (Archivo)

¿Decepcionado y desilusionado del paso por la U?

Al principio sí. Tenían que hacer uso de la opción de compra, la U no quiso jugarse las cartas y no pude quedarme. Fue un paso que di, pero no se dio. Fueron decisiones tomadas en conjunto, quedé desilusionado porque quería quedarme en la U, pero no se dio, nomás. Era lo que estaba preparado para mi.

Muy poco tiempo estuvo Jairo Vásquez en la U (Archivo)

El deseo de llegar a un grande de Chile en el futuro...

Estoy viendo el día a día, me siento bien en Limache. Este es el año y después ver. Me gustaría jugar en Argentina o en un grande acá, pero voy viendo el día a día y ahora solo pienso en ascender con Limache.

¿Una revancha en la U?

Lo veo complicado, pero sí me encantaría. Ojalá Dios quiera, hay que ir por todo.

Son los deseos del mundialista Jairo Vásquez, quien paso a paso busca recuperar espacio y hacerse un nombre en el fútbol chileno. Tres goles en lo que va de campeonato y es líder con Deportes Limache, su gran objetivo en la actualidad.