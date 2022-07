Gustavo Quinteros sabe lo que es dirigir en el fútbol chileno. El actual entrenador de Colo Colo antes de su llegada al Estadio Monumental entrenó a Universidad Católica, donde levantó el título del Campeonato Nacional, por lo que solamente le faltaría dirigir a la Universidad de Chile para haber estado en los tres equipos grandes de Chile.

Y es que el adiestrador de 57 años ha mostrado en más de alguna ocasión su malestar con la dirigencia del Cacique por la no contratación de los refuerzos que él ha solicitado tanto para la segunda parte del fútbol chileno como para las copas internacionales, algo que se le suma la salida de Pablo Solari a River Plate, por lo que su estadía en el albo no está asegurada.

Quinteros dialogó en extenso con En Cancha donde habló acerca de diversos temas y uno de los que sorprendió a los hinchas albos fue su respuesta al referirse a la posibilidad de dirigir al Romántico Viajero.

"Uno nunca sabe. Respeto muchísimo a todos los equipos", aseguró el ex estratega del Tijuana de México y la Selección de Bolivia.

Quinteros ha dirigido 91 partidos en la escuadra colocolina | Foto: Agencia Uno

"Soy un entrenador que le gusta dirigir equipos grandes porque te da la posibilidad de estar más cerca de ganar y salir campeón. Me gusta. He dirigido equipos grandes en varios países. Hoy no puedo decir que nunca voy a dirigir a Universidad de Chile porque respeto a la institución", sentenció.

Para concluir, dejó en claro que "hoy estoy en Colo Colo y sinceramente estoy muy feliz". Un recado para que los forofos del Popular se queden tranquilos acerca de su estadía en un futuro cercano.