Jaime García, el DT sensación que llevó a Ñublense a ser subcampeón del fútbol chileno y que jugará por primera vez la Copa Libertadores, está dolido, triste, porque entiende que lo ensuciaron y manosearon.

En conversación con Redgol, el entrenador confiesa que el interés de otros equipos por él se vieron truncados por gente que habló mal de él, y se anima a contarlo sin filtro.

"Hay que seguir ratificando... he hecho solito y contra todos un camino de ocho años. Como he sonado en otros clubes, hay personas que representan a otros técnicos y... y cuesta llegar porque a veces no te exponen de buena manera", afirmó.

Agregando que "los números están ahí, pero cuando hay una posibilidad en otro lado, te destruyen. Sin base, sin conocimiento, sin saber quién eres..."

García se lamenta y consulta "¿Por qué le preguntan por mí a una persona x? Yo aspiro a un lugar tranquilo, pero acá se da mucho eso de que 'oye, Jaime: preguntaron por ti, pero no hablaron bien'. No sé si los dirigentes le preguntan a uno o si llevan técnicos por la información que tienen. Los números están ahi, pero quieren saber si tomo o fumo. Uno queda impactado, ni siquiera soy así".

El estratega realmente está dolido y continua su alegato. "(A los dirigentes) Les encanta saber de la vida personal y después de la carrera como técnico. Y es chistoso: al otro (candidato) lo traen primero como técnico. Después ven su vida personal o se dan cuenta de que no lleva bien a un grupo. De mí, se preocupan del tema personal y no de lo deportivo. Es chistoso", asegura.

Jaime García se queda en Chillán donde se siente querido y respetado (Agencia Uno)

¿Palo para Universidad de Chile?

Jaime García también deja en claro que no se va a ir a cualquier parte y menos donde se arma un plantel sin el consentimiento del entrenador, como lo que pasa en la U con la contratación de Juan Pablo Gómez.

"No me voy a ir a otro lado, donde ya estén contratando gente y uno no sepa lo que está pasando. No quiero, como algunos lo llaman, estado de confort: dirigir un equipo en provincia con presupuesto bajo y estar luchando, peleando... no comparto que sea un estado de confort", disparó.

Y en ese sentido cuenta que "cuando uno se va a otro lado debe tener la seguridad sobre cómo se harán las cosas. Yo no iré ir a un lugar donde esté todo conformado, no tiene sentido para mí. Sé que esto es en conjunto (dirigentes y entrenadores), pero debe haber un equilibrio en todo sentido", indicó.

Para el final lanza una sentida reflexión: "En Chillán me han respetado la elección de jugadores, lo hablamos, transamos. (El presidente) Sergio (Gioino) conoce la forma de jugar y le ha gustado, así que va trayendo jugadores independiente del color que sean, eso lo hemos dejado súper claro y lo han hecho con mucha responsabilidad".