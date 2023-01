El nuevo refuerzo de Curicó Unido, Cristián Zavala, habló de su paso por Colo Colo y explicó el por qué no brillo como lo hizo en Deportes Melipilla y le dejó varias indirectas a Gustavo Quinteros.

La sentida reflexión de Cristián Zavala y el por qué no brilló en el Cacique: "Quizás no era el momento de estar en Colo Colo"

Tras una larga teleserie, Cristián Zavala dejó Colo Colo y se sumó a los trabajos de Damián Muñoz en Curicó Unido, club que defenderá durante esta temporada y el cual tiene participación en Copa Libertadores de América por primera vez en su historia.

Lo cierto es que el ex jugador de Deportes Melipilla nunca pudo replicar lo hecho en los potros con el Cacique, donde fue irregular y nunca tuvo una condición de titular indiscutido pese a que llegó con cartel de pelearle el puesto mano a mano a Pablo Solari antes de su salida.

Ya entrenando con el cuadro curicano, Zavala habló con el programa Más Que Fútbol de DIRECTV Sports y aseguró sobre su salida del Estadio Monumental que “Hay muchas cosas que no entiendo, nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido con la U y después no fui citado más”.

Zavala no pudo consolidarse en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Sigo con psicólogo, sigo mejorando y con gente que me hace bien. Quizás no era el momento de estar en Colo Colo, lo sentí como una pasión, pero esto me va a servir mucho, tuve la posibilidad de levantar dos copas”, profundizó.

En el cierre, reveló que tuvo una conversación con el DT albo: “Fui muy feliz en Colo Colo. Esperé la conversación con Quinteros, cuando le dije que me iba a préstamo me dijo las cosas que debía mejorar. Quizás no se dio”, remató.

Cristián Zavala espera poder convencer en tiempo récord al entrenador curicano para ver si puede ver acción este viernes, cuando Curicó Unido reciba a Audax Italiano a las 21:00 PM de Chile continental en el Estadio La Granja.