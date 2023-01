Universidad de Chile en sus últimas temporadas ha dado mucho pie en la inclusión de sus jugadores jóvenes dentro del primer equipo, en donde nombres como Cristóbal Campos, Darío Osorio, Lucas Assadi y Marcelo Morales han brillado y se han afianzado como nombres importantes para el club a pesar de su corta edad.

Ante lo que es esta importante revolución de jóvenes talentos en la U, el delantero argentino Leandro Fernández tuvo palabra en esta jornada a lo que ha podido ver de la patrulla juvenil en el ‘Romántico Viajero’, en la que señala que siempre trata de ayudarlos y aconsejarlos en esta importante etapa de su carrera.

“Hay mucho chico joven, siempre trato de hablarle, siempre estoy viendo en que puedo ayudarlos, hay mucho chico joven que nos van a servir y ayudar, nosotros los más grandes tenemos que ayudarlos y enseñarles el camino para que vayan aprendiendo rápido y se les haga más leve todo”, partió señalando Fernández.

Dentro de los grandes nombres que han aparecido en esta pretemporada, el atacante argentino reveló a que jóvenes considera interesantes en lo que va de 2023, en la que se decanta por dos e indica que todos serán un gran aporte para la institución.

Fernández quiere ser un referente Azul en este 2023 | Foto: Agencia Uno

“Hay muy buenos jugadores, Renato (Huerta) es muy interesante, Cristián Pardo también, la mayoría de los chicos son interesantes y creo que nos van ayudar mucho este campeonato, tenemos que ayudarlos para que sientan tranquilidad para jugar y ayudarlos dentro de la cancha”, declaró en conferencia.

Finalmente, Fernández comentó lo que ha sido su rol de líder dentro de la cancha, en la que señala que es algo que el fluye de manera natural y tanto fuera como dentro del terreno de juego le gusta poder ayudar a sus compañeros y defender los colores de la camiseta que hoy defiende.

“Ya me han visto como soy, me van a ir conociendo con el pasar del tiempo, soy así, son mis formas y me he manejado siempre así, me gusta ayudar, las cosas que veo me gusta transmitirlas y tanto afuera como adentro voy a tratar de hacer lo mismo para que la institución se sienta representada dentro de la cancha los fines de semanas”, cerró.