Universidad de Chile durante esta jornada tuvo una movida tarde en el Centro Deportivo Azul, en donde los ‘Azules’ presentaron a dos de sus nuevos refuerzos para la temporada 2023, tratándose del defensor, Matías Zaldivia y el atacante, Leandro Fernández.

El delantero que proviene de Independiente de Avellaneda atendió a los medios de comunicación en la sala de conferencias en el CDA y se refirió a lo que es su nuevo desafío en su carrera, llegando a un grande del fútbol chileno.

“A mí me gustan los desafíos, los delanteros estamos para eso (hacer goles), es la posición del lugar que elegí y lo voy asumir con tal responsabilidad para ayudar al equipo las veces que pueda”, partió indicando Fernández.

El ex jugador del ‘Rojo’ es consciente de lo que han sido las últimas temporadas del ‘Romántico Viajero’, lo que considera algo que lo motiva dentro del equipo para aspirar por cosas importantes y espera que rápidamente como plantel puedan capturar la idea principal de Mauricio Pellegrino.

Fernández fue presentado junto a Zaldivia | Foto: U. de Chile

“La motivación es estar hoy acá, que me hayan elegido, estoy contento por eso. Estoy al tanto de los últimos años, vamos hacer todo lo posible para esta pretemporada conformar un grupo, un plantel, agarrar la idea del entrenador y tratar ganar todos los partidos que sean posibles”, declaró .

Pensando en los desafíos para el 2023, el argentino aspira a lo mejor con la U y desea en poder pelear por todas las competencias que al club le toque afrontar en la temporada, en lo que, para esto, considera muy importante realizar una buena pretemporada.

“Vamos a tratar de pelear todo lo que juguemos, creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener. El torneo de verano que tenemos ahora, hay que empezar a prepararlo, tenemos varios días para poder ir implementando, si llega gente, acoplarla rápido. Como dije anteriormente, hay que subirse al tren rápidamente todos para conformar un buen grupo y equipo para que el año que viene sea muy bueno y se olvide todo lo que pasó”, explicó a los medios.

Dentro de lo que fue la U 2022, uno de los grandes puntos bajos que tuvo el club fue lo que eran sus delanteros, en la que Ronnie Fernández y Cristián Palacios no cumplieron las expectativas con sus números, ni en lo futbolístico, algo de lo que Leandro Fernández es consciente y avisa que se entregará por completo para ayudar de la forma que sea al equipo.

ver también Zaldivia y su feroz ninguneo a Colo Colo en su presentación en la U

“Toda mi carrera he estado con esa presión, siempre trato de entrar a una cancha pensando que voy hacer dos o tres goles, después son circunstancias del partido, pero voy a dar todo para hacer la mayor cantidad de goles y si no hago goles, poder asistir y si no asisto, brindarme al 100% para el bien del equipo”, apuntó.

Finalmente, Fernández tuvo palabras para lo que puede ser el modelo de Mauricio Pellegrino 2023 en la Universidad de Chile, en la que entregó algunas de las características que el DT argentino le puede dar a la U.

“Vamos a ver una U competitiva, que va intentar jugar siempre, que va ir a buscar todos los partidos y ojalá que lo que implemente Mauricio lo podamos agarrar rápido para plasmarlo en el comienzo del torneo”, cerró.