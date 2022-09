El histórico ex jugador de Colo Colo y La Roja explotó una vez más en las redes. En esta ocasión, utilizó su cuenta en Twitter para repasar a Ben Brereton. Según el Pollo, lo realizado por el atacante del Blackburn no es ni la mitad que hicieron Iván Zamorano, Marcelo Salas y Alexis Sánchez.

Se puso fin a horas de incertidumbre que estaban relacionadas con el futuro de Ben Brereton en Inglaterra y a la máxima atención suscitada tras la serie de ofertas y rumores que vinculaban al atacante chileno con otros clubes para continuar su carrera.

Finalmente, Ben se queda en su club, el Blackburn Rovers tras haber rechazado un par de ofertas del Fulham, quienes fueron los únicos que de alguna manera realizaron alguna oferta formal por Brereton Díaz.

Durante el jueves, el cuadro perteneciente a la Championship League confirmó que su delantero no se moverá bajo ninguna circunstancia por el momentoy seguirá en su actual club.

A pesar que pudo haber continuado su carrera en la Premier League, para Ben es un gran desafío poder ascender con el Rovers a la primera división británica, algo que él mismo ha manifestado.

Pero a miles de kilómetros de distancia, un ex jugador de la selección chilena repasó de sobremanera la carrera del atacante nacional y de alguna forma, criticando la exposición mediática que hay por sobre el "22".

A través de su cuenta de Twitter, Leonardo Véliz y fiel a su estilo, no tuvo piedad con Ben 10. "¡Qué manera de inflar a Ben Brereton! No ha hecho ni la mitad de lo realizado por Zamorano, Salas, Sánchez a esa edad. Puro marketing. Tiene sus cualidades pero es mucho...Lucho", señaló a través de la red del pajarito, dijo el ex futbolista de Colo Colo.

Una más del Pollo, quien no tiene reparos en opinar de diversos temas de actualidad futbolística y sobre todo a través de sus redes sociales. Ben, mientras tanto, se concentra a enfrentar con el Blackburn mañana al Vristol City por una nueva jornada de la segunda división de Inglaterra.