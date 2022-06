La Universidad de Chile ya tiene su mirada puesta en lo que es el mercado de trasferencias, en donde buscará tres refuerzos de buen nivel para que los dirigidos por Diego López logren mejorar su participación de la primera rueda y para aquello, el Charrúa ya puso los ojos en uno de sus ex dirigidos para llegar a la U, el volante Jesús Trindade.

Ante esta posibilidad, el entrenador del Pachuca -club de Trindade- Guillermo Almada dialogó el programa Quiero Fútbol de Sport 890 en Uruguay y se refirió a la situación actual del ex volante de Peñarol, en donde reveló que efectivamente la Universidad de Chile está interesado por el jugador uruguayo.

“Nosotros queremos contar con él, pero sabemos que hay gente interesada por él por lo que hizo anteriormente en Peñarol y por lo que hizo con nosotros también cuando le tocó jugar. Sé que el Memo López lo quiere llevar a la U de Chile”, inició expresando Almada.

El estratega uruguayo señaló que Trindade no ha tenido muchas oportunidades en los Tuzos debido a que los jugadores que están hoy en su puesto la han ‘descocido’ (son seleccionados en México) y que no le cerraría las puertas a ningún jugador de poder partir si quieren ir en busca de minutos.

Jesús Trindade no ha tenido los minutos que espera en Pachuca | Foto: Getty Images

“Yo siempre les digo a quienes no juegan en mis equipos que, si encuentran una oportunidad que yo no les puedo brindar para tener minutos, le vamos a abrir las puertas porque no puedo ser tan egoísta de retener a un jugador que no estoy utilizando todos los minutos que él quisiera”, explicó el entrenador.

Finalmente, Almada señaló que Jesús Trindade tiene vinculo hasta finales del 2024 con el Pachuca y que cualquier tipo de negociaciones que la U busque con el jugador, sea un préstamo o una compra definitiva, lo tendrán que consensuar con el Director Deportivo del club.

“Sé que quieren a Jesús (Trindade), pero Iván (Alonso, director deportivo de los Tuzos) está llevando adelante este tipo de negociaciones”, cerró