Joven valor azul no esconde la frustración de poder haber jugado la final de la Copa Chile y de paso, reafirma su amistad con Darío Osorio, cercanos desde hace varios años en la U.

Universidad de Chile estuvo cerca de salvar el año cuando enfrentó a Unión Española en semifinales de la Copa Chile. Tras eliminar a Universidad Católica en cuartos de final, se pensaba que los azules podían componer el magro 2022 ganando un título totalmente impensado.

Más aún que en ese partido de revancha disputado en Santa Laura, la U lo perdió sobre el final con gol de Manuel Fernández. Sin embargo, ronda todavía esa jugada que tuvo Lucas Assadi en el primer tiempo en la cual quedó mano a mano con el golero Miguel Pinto y el portero contuvo de buena manera.

En conversación con Bolavip, el talentoso jugador no escondió ese momento y sobre todo el lamento que le produce no haber llegado a la final del certamen, "Después de varios días uno lo sigue pensando. Después al ver la final de la Copa Chile uno dice 'perfectamente pudimos haber estado ahí' si no hubiese sido por la tapada y esas cosas. Ya queda atrás y pensar en los nuevos objetivos", sostuvo el futbolista de Puente Alto.

Grandes amigos

Otro de los momentos que se puede destacar de la U en el año fue el de la consolidación de Lucas, como también la de Darío Osorio. Ellos, grandes amigos e incluso el de Hijuelas vivió en casa de los Assadi durante algunos meses en la época de la pandemia dura, que sirvió para afianzar aún más esa amistad.

De todos modos, Lucas sostiene que en sus ratos de más relajo, lo que menos hacen es hablar de la pelotita y se enfocan en otros temas, pero desde luego una amistad que se va cada vez fortaleciendo más, entre dos jugadores que se conocen desde muy niños.

"Somos los mejores amigos, ha sido uno de los mejores amigos que me ha dado el fútbol, pero a pesar de todo que nos está yendo bien, tratamos de no conversarlo mucho, hablamos de otras cosas, salirnos del fútbol cuando no estamos entrenando o en las habitaciones durante las concentraciones, por ejemplo", afirmó el jugador.

Además, ambos ahora se enfocan en iniciar los trabajos con la selección chilena sub 20 y por ende no tendrán vacaciones. Por otro lado, quisieron jugar con el equipo de proyección que está en instancias finales del certamen, pero no fueron autorizados y por último, el día jueves entrenaron con el equipo femenino para seguir en ritmo competitivo.