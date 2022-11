Si bien fue un 2023 muy complejo para Universidad de Chile en donde estuvieron siempre en la parte baja de la tabla de posiciones y con cambios sucesivos de entrenadores, fue un año en donde muchos jugadores de la cantera tuvieron la oportunidad de sumar minutos en el primer equipo.

Los más destacados, sin duda, Darío Osorio y Lucas Assadi. Precisamente este último conversó con Bolavip durante la realización de la Expo Fútbol 2022 y se refirió a la temporada que acaba de terminar, de su primer gol en el profesionalismo y por cierto, palabras para el año que viene.

El puentealtino sostuvo que pese a los difíciles momentos para el equipo, en lo que respecta a su persona pudo sumar importantes minutos y que le permitieron ganarse una titularidad, por lo que es inevitable sentir que este 2022 fue inolvidable.

"En lo grupal no anduvimos muy bien con los objetivos que nos planteamos a principio de año, pero en lo personal creo que cumplí mis expectativas, la verdad es que no pensé en jugar los minutos que hice este año y de la manera que lo hice creo que lo hice bien y me tiene muy contento, obviamente ya pensando en este otro año hacerlo bien, también", reconoció Assadi.

Lucas Assadi recuerda con especial cariño el triunfo ante Palestino, cuando anotó su primer gol por la U (Agencia Uno)

También, Assadi trajo a la memoria el 15 de septiembre pasado, cuando enfrentaron a Palestino en un partido que era de vida o muerte. Más allá del triunfo, para el futbolista fue una jornada que no borrará de su cabeza, porque anotó por primera vez en el equipo estelar de la U. "La verdad es que era un partido súmamente importante o nos metíamos abajo o salíamos un poquito de ahí. Lo viví súper emocionado, mi primer gol en el profesionalismo y lloré como se vio en todos lados. Me emocioné mucho", recordó.

Pero en relación a lo que viene y un año 2023 donde deben asumir importantes desafíos, el jugador dice no tener problemas en asumir un rol aún más importante, como es el de adueñarse de la camiseta que le permita ser definitivamente el hombre del pase gol para el año que viene. "La verdad es que sí, quiero tomar ese peso que tiene ser el 10 de la U, me gustaría tomar mucho ese compromiso que más que eso es algo lindo que gracias a dios se me está dando y espero que el próximo año sea mucho más", concluyó Lucas.