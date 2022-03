El mal momento sigue en la Universidad de Chile en este campeonato nacional y esto agudizó tras que los Azules hayan malogrado la gran chance de sumar un triunfo, el cual Curicó Unido le arrebató en la agonía del encuentro que inauguraba la séptima fecha del torneo.

Tras aquello, el ex arquero y hoy comentarista de TNT Sports, Luis Marín hizo hincapié de que el portero de la U, Hernán Galíndez pudo haber hecho más en el gol anotado por el delantero uruguayo de los Curicanos, Diego Coelho, el cual privó del triunfo al conjunto Universitario.

“Para mí está mal posicionado, el cabezazo es fuerte, pero le pasa muy encima y no va pegado al travesaño. Hay una imagen en la que él retrocede para quedar en buena posición y siento que no queda cómodo para poder reaccionar. Me atrevería a decir que para un arquero de sus condiciones podría haber hecho más en el gol”, inició indicando el ex golero.

El ex arquero seleccionado comentó que el cabezazo del delantero Curicano no fue cerca y que no era un golpe tan peligroso para el portero de los Azules, quien, para él no pudo reaccionar de buena manera por su mal posicionamiento en aquella jugada.

“La distancia (de Coelho) no es cerca, no le cabecea en el área chica y es un cabezazo que no va seco, sino que prácticamente cambia de dirección. Queda con un pie más atrás que el otro y eso no le permitió reaccionar”, aseveró en el programa Todos Somos Técnicos.

Finalmente, Marín hizo la reflexión de que Galíndez al ser un arquero seleccionado y ser uno de los goleros con más atajadas en el torneo, tiene un nivel de exigencia mayor a comparación de los demás.

“Él (Galíndez) es un arquero que es muy atajador, entonces si yo me pongo a exigir a arqueros de su nivel, yo creo que esa jugada él la podía sacar”, cerró.