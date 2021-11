El ex arquero y ahora comentarista de Todos Somos Técnicos destacó las cualidades del portero juvenil de los albos, Julio Fierro, e incluso lanzó una osada comparación con portero de la Selección Chilena.

Este miércoles, Colo Colo recibirá la visita de Deportes Melipilla en el Estadio Monumental, en un compromiso que se asoma como clave para los albos para recuperar el liderato y encaminarse hacia una nueva estrella.

En el pórtico, no estará Brayan Cortés, quien fue llamado por Martín Lasarte para formar parte de la Selección Chilena en la fecha doble ante Paraguay y Venezuela. En su reemplazo, estará Omar Carabalí bajó los tres tubos y Julio Fierro en el banco de suplentes.

Luis Marín, ex arquero y ahora comentarista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, comentó en el programa sobre el presente de ambos arqueros e incluso lanzó una osada comparación del portero canterano de los albos.

Sobre Carabalí, aseguró que este “Es su momento. Si no es ahora cuándo. Cortés tiene muy bien el llamado a la Selección y creo que, bajo ese escenario, con el ingreso de Carabalí para darle minutos y confianza (ante Santiago Wanderers), está bien que ingrese”, dijo.

Sobre quien estará en el banco de suplentes, Julio Fierro, dijo que “Aún le falta, pero tiene muchas posibilidades. Es un arquero con demasiada proyección, tiene que mejorar en lo físico eso sí. Tiene una envergadura que le permite ser un biotipo muy exportable, pero físicamente tiene que mejorar a lo que yo lo vi en la Selección y en el partido ante Ñublense y Audax”.

Después, Marín lanzó una osada comparación al referirse a Fierro: “Yo a Fierro lo he seguido desde que tenía 15 años, no lo conocían mucho en selecciones menores. Lo vi atajar más de tres veces antes de la pandemia, tuve la posibilidad de visitar e ir a verlo jugar porque me llamaba la atención. Sus condiciones son muy parecidas a las que tenía Claudio Bravo cuando chico; innato en el juego con los pies, domina bien la posición, es grande y en base a eso se puede trabajar. Colo Colo tiene un buen preparador de arqueros pero tienen que darle hincapié al tema físico”, cerró.