El ex portero cree que el técnico argentino no ha podido plasmar el juego que quiere en la Universidad Católica y que a ratos no le responde a cómo él desea. Además, se refirió a la opción de la clasificación a Copa Sudamericana o Copa Libertadores.

Luis Marín ve complicado a Ariel Holan en Universidad Católica: "El equipo no le responde a ratos o no entiende lo que quiere"

Universidad Católica está en plena lucha por obtener un cupo a algún torneo internacional, ya sea a Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Sin embargo, para Los Cruzados es esencial ir al máximo torneo continental.

Por lo mismo, es que con la llegada de Ariel Holan, en la precordillera pretenden tener un 2023 mucho mejor que la presente temporada y que el equipo mejore de la mano del DT argentino, quien llegó a mitad año.

En relación a que la UC se meta en una certamen continental, Luis Marín plasmó su opinión y aseguró que en los universitarios solo están pensando en clasificar a la Copa Libertadores más que una Copa Sudamericana. Además, afirmó que el equipo no le ha respondido del todo al entrenador trasandino.

“Clasificar a una Copa Libertadores es un premio, para Católica clasificar a Copa Sudamericana creo que me genera un poco de dudas. La llegada de Holan siento que generó bastante ilusión y después a medida que fueron pasando los partidos, me dio la impresión que el equipo no logró agarrar el ritmo o vuelo que Holan pretendía en sus jugadores”, dijo el ex portero en Todos Somos Técnicos.

“Más de una baja individual, lo reflejó el partido del fin de semana. Me parece que con las modificaciones dentro del campo de juego, no se entendió mucho de lo que quiso hacer en el partido ante Unión Española. El equipo automáticamente retrocedió, a ratos depende mucho de Dituro. Me pasa que el equipo no le responde a ratos de lo que él esperaba o no entiende lo que quiere”, agregó.

El técnico llegó a mitad de semestre a la UC | Foto: Agencia UNO

En esa línea, el ex seleccionado chilena aseguró que meterse en Copa Sudamericana, es una baja importante de ingresos económicos para los precordilleranos en relación a la Copa Libertadores.

“Cuando llegó también pasó lo mismo, Católica no entendió a Holan en un principio hasta que después logró ir tomando la mano a lo que buscaba, pero el premio y no cabe duda para mí, es que clasifique a Copa Libertadores. Clasificar a Sudamericana es un desmedro económico importante y no va a poder generar el plantel que quizás busca”, manifestó Marín.

“Católica no puede optar a ninguno de los dos títulos, este año esperábamos quizás un poco más y me parece que si Holan se queda va a exigir ciertas cosas y para eso necesita dinero", añadió.

Por último, cree que hoy los estudiantiles también tienen más gastos, como es la remodelación de San Carlos de Apoquindo y de renovar a algunas piezas claves en el plantel.

"Hoy la UC tiene una inversión grande, que es la remodelación de su estadio, mantener algunas piezas o jugadores claves del equipo y desde ahí me parece que debe mantener, ojalá, el ritmo de juego. Clasificar a la Libertadores, poder obtener tres millones que le da y con eso reforzar un plantel, pensando quizás en la Copa Libertadores o pensando en volver a salir campeón”, cerró.