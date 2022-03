El histórico ex jugador de la Universidad de Chile expresó lo que fue el bajo rendimiento que mostraron los Azules ante su archirrival en lo que fue la edición 191 del Superclásico

La dura caída de la Universidad de Chile en un nuevo Superclásico ante Colo Colo, sigue generando ecos en los expertos debido al escaso funcionamiento que mostraron los dirigidos por Santiago Escobar ante su archirrival.

Es por esto que uno de los históricos de la Universidad de Chile, Luis Musrri, dialogó con Emisora Bullanguera y expresó ya en frio lo que fue este catastrófico resultado para los Azules.

“Analizar el partido de ayer, después del resultado, es echarle más leña al fuego. La situación actual de la U es compleja, Colo Colo fue superior en lo individual y colectivo. La U fue superada tácticamente, físicamente y mentalmente”, inició comentando Musrri.

Al histórico capitán del Romántico Viajero le pareció inaudito que el estratega de la U parará un plantel tan juvenil en un partido tan clave ante su archirrival, en donde acá la experiencia es clave para afrontar este tipo de encuentros.

“Me llamó mucho la atención que Universidad de Chile fuera con un equipo tan novel a jugar un partido de esta trascendencia, Colo Colo no lo hizo con ninguno. El partido tiene una connotación muy grande y el técnico Quinteros supo afrontarlo de mejor manera”, aseveró el histórico Azul.

Finalmente, el entrenador nacional comentó que la U debió mostrar más actitud en el estadio Monumental y no culpar a tener un plantel nuevo y agregó que mantiene la ilusión de que esta mala racha de los Azules en Pedreros se acabará.

“No se trata de tener o no un plantel nuevo, esto es Universidad de Chile, es la que conocí y lo será hasta que me muera. Lo del tema institucional lo dijo un entrenador que como tantos que han pasado no dejó nada en el club. Esa racha se cortará en algún momento y espero lo más rápido posible”, cerró.