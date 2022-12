Hace un par de semanas, se filtró que varios de los rostros de ESPN que marcaron pauta durante años no seguirían en la estación televisiva, donde nombres como Felipe Bianchi, Fernando Solabarrieta y Luka Tudor, entre otros, eran absolutos íconos

Es precisamente el último, ex jugador de Universidad Católica y Colo Colo, entre otros equipos, quien rompió el silencio en conversación con Las Últimas Noticias y se refirió a su salida de la cadena televisiva.

Tudor dice tener un talento innato para las comunicaciones. | Foto: ESPN

“Reconozco que fue sorpresivo, porque de acuerdo a lo que se me decía, tenía una buena evaluación en términos televisivos. Pero la verdad es que se me dio una explicación. No sé si es necesario entrar en detalles, pero no solo en ESPN, sino que en todos lados está pasando este tipo de cosas”, dijo.

Tudor no se recrimina nada a la hora de hacer un análisis de por qué no siguió al aire: “Cuando salí de esa reunión con los ejecutivos de ESPN, estaba tranquilo porque di lo mejor y así me lo hicieron ver”.

¿Volvería a los medios? Tudor responde: “No descarto nada. La verdad es que yo creo que tengo talento para las comunicaciones. Soy igual en cámara como con mis amigos en un asado o en mi diario vivir. Al principio no era así, todavía era medio jugador, como que no había cambiado el chip. Pero nunca le he faltado el respeto a nadie y si lo hice, pido las disculpas del caso, en serio”, remató.