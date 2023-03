Han pasado un par de semanas desde que Joan Cruz dejó a Colo Colo en el olvido y partió a España para sumarse al Real Oviedo, club que tiene poca trascendencia en el país ibérico y que disputa categorías muy inferiores.

Pese a eso, el canterano albo decidió emprender rumbo al viejo continente en medio de las dudas que dejó su contrato con los albos, quienes alegan que se extendió automáticamente por las citaciones, mientras que la representación del jugador interpreta que está libre.

La poca y nula consolidación de los jugadores jóvenes en Chile fue abordada por el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, en donde su conductor, Manuel de Tezanos, habló largo y tendido del caso Cruz.

Cruz no se fue bien de Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Joan Cruz, que está sin jugar en ninguna parte, le haría bien a Colo Colo en este momento, necesitan un jugador de esas características. No tiene un conductor; Palacios no está bien y Gil tampoco”, dijo el comunicador.

El aporte de Marcelo Muñoz dejando entrever que su salida no fue solo por lo futbolístico fue respondida por MDTP: “Sin duda, yo estoy convencido que Gustavo Quinteros no es tonto, si no usó a Arriagada, a Cruz teniéndolos disponibles y prefirió a otros con menos condiciones no era solo por una tincada, hay algo que no se conoce públicamente sobre sus conductas”.

“No sé quién recomendó a Joan Cruz irse al Real Oviedo, el equipo no se quiere arriesgar y tengo entendido que ni siquiera está entrenando. Mientras Colo Colo no acepte, no se arriesgan a que entrene con el primer equipo, se empieza a perder”, complementó.

En el cierre, De Tezanos cierra con una reflexión por la decisión tomada por el ahora ex volante surgido de la cantera del Cacique: "¿Qué es mejor; irse de suplente a la tercera división de España o pelear un puesto en Colo Colo?”, remató.