La victoria de Colo Colo frente al Audax Italiano dejó más de alguna polémica. Los cuestionamientos comenzaron a llegar en medio de la conquista de Juan Martín Lucero en la apertura del marcador, en la cual en el inicio de la jugada el argentino parte en posición de adelanto y que culminó con el uno a cero del partido con el mismo protagonista.

Una instancia en la cual fue tema de debate durante el programa de ESPN F90 en la cual contó con un acalorado cruce deportivo entre los panelistas Marcelo Barticciotto y Diego Rivarola, quienes cruzaron diversas opiniones al respecto de la jugada mencionada anteriormente.

El exfutbolista de Universidad de Chile comenzó destacando que “A mi me preocupa normalizar eso. Lo normalizamos como que fuera normal y para mí no es normal porque vivimos toda la vida normalizando este tipo de situaciones y ojo, que no es porque sea Colo Colo, sea quien sea, pero esta vez que es Colo Colo nuevamente. Entonces me preocupa que lo normalicemos, cuando no hay que normalizarlo”.

Rápidamente el exfutbolista de Colo Colo le fue respondiendo a las quejas de su compañero de trabajo. “¿Cómo que decís nuevamente Diego? ¿Cómo que lo favorecieron siempre? Pero vos decís que no es porque le pasó a Colo Colo y hablas como sí es a Colo Colo”.

Juan Martín Lucero encaminó el triunfo de Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Fue en este punto donde se comenzaron a encender los ánimos. “Y si, porque ha pasado muchas veces. ¿Por qué no pasó en la copa? No digo siempre, pero muchas veces ha pasado. Esta vez estamos hablando de Colo Colo. Lamentablemente siempre hablamos de Colo Colo en este tipo de situaciones. No me digas que no. Bueno, vos porque sos de Colo Colo, eso está claro. Y bueno, obvio, por eso lo digo, sino nadie lo dice. Y si, lo normalizamos”, explicó Diego Rivarola.

Por el contrario, Barticciotto le replicaba señalando que “Pero vos decís cómo que no la quisieron cobrar. Como vos que sos de la U. Es lo mismo. No porque tenés que ser objetivo también”.

ver también Adiós al sueño de Colo Colo y la U: Paolo Guerrero encuentra club

ver también Exclusiva: Valdés habla sobre La Roja y su sueño de jugar en un grande en Chile

Además, el ariete azul contempló que “Vos mismo están diciendo que está offside, vos mismo están diciendo. Pero entonces estamos viendo todos una cosa y ellos no que tienen el VAR. Por eso mismo… ¿Cómo que no soy objetivo? ¿Cómo no soy objetivo? Si vos mismo están diciendo que fue offside, entonces estás a favor mío. Cómo va a ser que teniendo el VAR, no vean que está offside”.

Finalmente, el ídolo colocolino sentenció todo señalando que “Una cosa es que vos digas que no lo quisieron revisar. Ahí estás dudando de los árbitros. Una cosa es que se equivocaron y otra cosa es que no la quisieron revisar para beneficiar a uno. Pero cómo no se pueden equivocar, si se equivocan en tantas cosas. ¡Sí! Y no por eso no voy a decir que no lo quisieron revisar. Mirá, yo siendo colocolino a muerte reconozco que fue offside. Vos no, vos no sos objetivo. No, no sos objetivo. Si uno está acá tiene que ser objetivo”.