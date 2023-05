El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica se vio totalmente empañado con lo que fueron los incidentes vividos en la tribuna del Estadio Ester Roa, en donde algunos mal llamados hinchas generaron desordenes varios, con lanzamiento de bombas de estruendo y bengalas al terreno de juego, la que puso en riesgo la integridad de varios trabajadores dentro de la cancha.

Una de las personas que vivió en carne propia de estos actos vandálicos fue el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz quien conversó con LUN y narró lo que fueron estos minutos de desesperación que se vivieron en la pista atlética del recinto deportivo.

“(Las bombas de ruido) Yo sentí que me explotaron al lado. Con las bombas no me pasó nada porque los audífonos que me pasan en la transmisión me salvaron”, declaró el periodista.

Aquello no fue todo para Díaz, quien segundos más tarde comenzó a sentir el verdadero momento de terror con estos hechos, en la que los protagonistas de estos hechos de violencias comenzaron a lanzar objetos contundentes y de alto peligro como las bengalas.

El Clásico Universitario fue suspendido por estos hechos | Foto: Photosport

“Después fue peor porque cayeron bengalas encendidas con fuego y esas si eran peligrosas. Ahí decidí protegerme en el túnel porque la sentí cerca y solo atiné a retroceder”, cerró.

Ante la suspensión de este compromiso en el Estadio Ester Roa, el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica debería tener su respectiva programación para los próximos días y así concluir con los 59 minutos que aún restan por disputarse.