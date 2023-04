En la antesala al Clásico Universitario, Marco Sotomayor conversó con Bolavip Chile y fue consultado sobre quién le gusta más para que conforme la dupla de ataque de con Leandro Fernández en Universidad de Chile ante Universidad Católica.

El periodista afirmó que para este compromiso prefiere a Cristián Palacios en vez de Nicolás Guerra. Eso sí, aseguró comprender la elección que realiza Mauricio Pellegrino por el formado en la U.



ver también ¡Alerta! Volante titular de la U es duda para el Clásico Universitario

"Entiendo que Mauricio Pellegrino le dé más minutaje a Nico Guerra, porque cumple una función táctica dentro de esta 'táctica' Universidad de Chile. Una Universidad de Chile ordenada, que Pellegrino supo distribuir las piezas y la U se está convirtiendo en un equipo confiable, por decirlo de una manera. No brillante, no que te llene la vista, pero es un equipo que saca puntos, que es lo que necesitaba la Universidad de Chile después de lo que pasó en las últimas temporadas", expresó Sotomayor.

"Yo entiendo que Guerra le cumpla las labores tácticas de retroceso, de generar más espacios que pide Pellegrino, pero para el clásico me la juego con Palacios. Católica seguramente colocará una zaga de cuatro hombres en el fondo, no me sé la alineación, pero tiene lesionado a Gary Kagelmacher, Parot creo que no se recupera, no estoy seguro, estoy hablando cuando faltan 48 horas para el partido", agregó.

El periodista criticó el nivel del fútbol chileno a horas del Clásico Universitario | Foto: Photosport

Además, el comunicador manifestó que el 'Chorri' podría ser hacer más daño, aunque también depende de cómo se pare la UC en el fondo, si juega con línea de tres o con cuatro en el fondo.

"Si juega con línea de cuatro, lo más probable que sean Ampuero y Burdisso y con esos dos centrales yo meto un hombre de área y ahí Palacios me cumple más que Guerra. Ahora, ¿Por qué? Porque Ampuero y Burdisso no han jugado juntos en línea de cuatro antes o tienen muy poco minutaje entre sí. No sé si Burdisso responderá en un clásico física y futbolísticamente, porque para mí aún es una incógnita", complementó.

"Por lo tanto, tengo que aprovechar esos momentos de vacilación que pueden tener esos centrales y jugar con un hombre de área como Palacios, que es capaz de definir un partido en solo fracción de segundos. Me parece, futbolísticamente hablando, más Palacios para este partido", añadió.



ver también Assadi revela importante conversación con Pellegrino

Por último, se le preguntó si por el momento de la U ya saca chapa para pelear el título o sí aún le falta un resto aún ganando el clásico. No obstante, Soyomayor sostuvo que el nivel del fútbol es muy bajo y que cualquiera lo puede ganar.

"Este campeonato lo puede ganar hasta Tricolor de Paine, da lo mismo. ¿Chapa de qué? Si es un campeonato... Yo te diría que es como el peor de todos de los que he visto, porque los famosos candidatos, Colo Colo y la Católica, se caen a pedazos en momentos. Colo Colo un poquito regular, pero claramente no alcanza el vuelo que tuvo el año, que tampoco fue muy alto", sumó.

"La Católica sabemos los problemas que arrasta. Huachipato es un equipo que como siempre insinúa más de lo que rinde. Y la U claro, en ese panorama de río revuelto, ganancia de pescador, puede ser campeón, es evidente. Pero puede campeón Unión Española, puede ser Audax. Sí, tiene chapa de favorita la U, pero como tienen el resto de los equipos no más", concluyó.