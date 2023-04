Una lamentable jornada se vivió este domingo en Concepción luego que se suspendiera el Clásico Universitario 196 entre Universidad de Chile y Universidad Católica. El partido se jugó cerca de 30 minutos y tuvo que ser interrupido luego que un grupo de barristas lanzara bengalas y fuegos de artificio a la cancha.

En cuanto la penosa situación, Marco Sotomayor conversó con Bolavip Chile y entregó su opinión. El periodista aseguró que son varios los factores que hacen que no exista una nueva cara en el fútbol chileno.



"No vamos a descubrir América con esto, llevamos 30 años en lo mismo. O sea, esto es como una marca más. Ellos son los dueños del espectáculo en conmplicidad con los respectivos clubes, en complicidad con guardias de seguridad o empresas de seguridad, en complicidad con los jugadores, en complicidad muchas veces incluso con comentaristas deportivos que exacerban los ánimos. Que ven al club rival como enemigo irreconciliable. Que condenan a un jugador como Zaldivia pase a la U o que Beausejour pase al otro club o que el Keno Mena se lleve pifias porque juega por la Católica", dijo el comunicador.

"Es un conjunto de elementos que después de 30 años no ha cambiado nada. En un país que no tiene pudor, que es tan amoral como el nuestro y que lo que ocurre en el estadio es un pelo de la cola no más", agregó.

El partido debió ser suspendido por incidentes | Foto: Photosport

En cuanto a la pregunta sobre qué debe hacer la ANFP ante estos hechos de violencia en los estadios de nuestro país, Sotomayor fue tajante.

"Primero es el Gobierno, si la ANFP no existe. Hay que tener claro eso que los presidentes de los clubes que amparan a los barras bravas son los titeriteros de Milad. Por lo tanto, lo que dice el Presidente (Gabriel Boric) es importante, porque estaba viendo el partido y mandó un tuiter. Él es hincha cruzado y que sé yo, puso el tuiter y no más. O sea, tolerancia cero. Lo que hizo fue llamar seguramente al Ministerio del Interior, seguramente Carolina Tohá llamó a la gente de Estadio Seguro y se acabó. Eso lo que tiene que hacer", expresó.

"Que caiga una moneda, que suene un petardo, se supende el espectáculo y listo, todos para la casa. 'No, es que yo pagué mi entrada'. Lo lamento, alégale a tu club. Que las 20 mil y tantas personas decentes que llevó la U, porque está claro que estos gallos no son más 100 o 200, le vayan a alegar a Clark. Vayan, presionen a los clubes. Que la gente de Colo Colo presione a Blanco y Negro. Si son muchos más", añadió.



Por último, señaló que "si la pregunta es ¿Cómo 200 o 300 giles son capaces de manejar instituciones como Colo Colo y la U? ¿Por qué? ¿Dónde está el nexo que tienen estos gallos? ¿Quién los blinda? Ahí está. Yo digo, la responsabilidad parte de los propios clubes primero que todo", cerró.