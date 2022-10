Directo, al hueso, sin anestesia. Así fueron las palabras del periodista Marco Sotomayor, quien, cada fin de semana, analiza lo que pasa en el fútbol chileno en Círculo Central. El comentarista escuchó las recientes declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien aseguró que no hay crisis en la actividad nacional.

Esa situación, de inmediato, causó molesta y descolocó a Sotomayor, quien se sinceró en diálogo con Bolavip respecto a la gestión del presidente de la ANFP y, además, quedó descolocado con la reelección del actual timonel del fútbol nacoonal.

"Mira, la verdad, es que no sé como calificar a Pablo Milad con el que creo que no he hablado nunca. Uno va midiendo y evaluando en función de sus actividades públicas. Entonces, en atención a esas declaraciones y a la gestión que ha tenido en el cargo del fútbol chileno uno piensa que no existe un solo elemento, una sola variable que lo favorezca en esta reelección. Cualquier persona con un mínimo sentido del pudor, con una mínima autocrítica, no podría presentarse a la reelección", analizó Sotomayor.

Además, el comentarista de TV+ agregó que "en la administración de Pablo Milad uno no encuentra que haya habido tres cosas que sean positivas para el fútbol chileno. Lleva cuatro años y es difícil encontrarle una cosa positiva a su gobierno corporativo".

Pablo Milad asume que no hay crisis en el fútbol chileno. El periodista Marco Sotomayor barrió con el actual timonel de la ANFP (Agencia Uno)

En el mismo tenor, Sotomayor fue elocuente respecto a la decisión de Milad de volver a postular a la presidencia de la ANFP. Es más, el periodista de Círculo Central plantea directamente una tesis sobre lo que él piensa respecto al actual mandamás del fútbol nacional.

"No sé cual es la motivación, pero podría ser económica, porque perdería los 20 mil dólares que gana de la Conmebol. Pero Pablo Milad no sé si se un tipo tan necesitado de plata. Tal vez detrás de él hay grupos, verdad, que lo están manipulando y que le están diciendo que tiene que seguir. Está depredando el fútbol chileno. El tipo, claramente, por una cuestión de ego, que lo ciega y le nubla la autocrítica, querrá seguir al mando del fútbol", explicó Sotomayor.

Para rematar el diálogo con Bolavip, Sotomayor es claro en su opinión sobre la gestión de Milad y todo su directorio al mando de la Asociación Nacional de Fútbol.

"No sé cual es la motivación final. A lo mejor son todas las anteriores. Una persona normal, normal, en sus cabales, no podría presentarse a una reelección de un cargo, en el que los cuatro años precedentes lo ha hecho horrible. Y no es una opinión mía, es del medio en general. La ANFP es una de las instituciones más desprestigiadas de acuerdo a las últimas encuestas. Está prácticamente en el subsuelo y podrías entrevistarme dos horas y podría ir enumerando elementos por los cuáles Milad no puede reelegirse. Aún así, el tipo insiste, no sé, de verdad me supera", sentenció.