La Universidad de Chile oficializó en la jornada de ayer a su nuevo portero, el cual trata del joven golero Martín Parra, quien en esta jornada dio sus primeras declaraciones como jugador de los Azules, en donde partió indicando que es un paso significativo para su carrera en llegar a la U.

“Estoy muy contento, sé que es un paso muy importante el que estoy dando y vengo acá con mucha ilusión y a trabajar siempre al máximo, se me caracteriza por eso de dar el máximo en los entrenamientos. También busco mi opción, trabajaré siempre para estar preparado en caso de cualquier cosa y vengo acá con mucha ilusión y responsabilidad de lo que significa vestir la camiseta de la U”, partió señalando Parra.

Tras su bullada llegada al conjunto dirigido por Diego López, el jugador que inició su carrera en Huachipato indicó que cada jugador debe estar acostumbrado para poder amoldarse a cualquier camarín y cuerpo técnico, en donde su principal consigna debe ser el dar el máximo.

“Uno siempre tiene que ser un jugador adaptable a todos los procesos, a distintos camarines, distintos compañeros, cuerpos técnicos e hinchadas en este sentido. Vengo para aportar y dar lo mejor de mí”, expresó el nuevo golero Azul.

Martín Parra ya es Azul | Foto: U. de Chile

Ante las malas campañas que ha realizado la Universidad de Chile en estas últimas temporadas, para el nuevo portero de la U esto pierde importancia, ya que de cualquier manera el conjunto Azul sigue siendo grande y que hoy en día posee un gran equipo para poder darle alegrías para la gente.

“Uno siempre se informa de todos los equipos chilenos, la U por lo que la gente habla y todo, no han sido años muy positivos, pero no deja de ser la U, es una institución grande, ahora hay un nivel de jugadores extraordinarios que estamos para conseguir grandes cosas”, apuntó al sitio del club.

Finalmente, Parra tuvo palabras para lo que ha sido toda la revuelta con su llegada a la U, en donde se ha visto apuntado con su nexo con Fernando Felicevich , algo que al hoy portero de lRomántico Viajero hace oídos sordos y solo se enfoca en dar lo mejor por su nuevo equipo.

“Me lo tomo con tranquilidad, siempre uno se tiene que alejar de las cosas que se hablan y preocuparse solamente de lo mío, en lo que yo puedo hacer. No puedo estar pendiente ni que me afecten las cosas de afuera, soy un jugador bastante cerrado y que solo me preocupo de lo mío”, cerró.