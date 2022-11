Matías Dituro atendió a los medios este viernes en San Carlos de Apoquindo y una de las preguntas apuntó a su regreso a Universidad Católica. El portero se mostró bastante autocrítico y reconoció que no han sido buenos estos meses donde ha defendido nuevamente a la UC.

“Estos cuatro meses que he estado en el Club desde que volví han sido irregulares. Soy muy autocrítico y competitivo, me gusta trabajar en mis errores. El desafío a nivel personal es volver a ser un arquero regular que transmita confianza, como creo que lo he hecho en el Club. Espero trabajar de la mejor manera porque es algo fundamental para mí”, sostuvo el argentino.

No obstante, otra de las consultas se basó en el proceso de nacionalización, el cual hace un tiempo también le preguntaron. No obstante, esta vez el mismo meta actualizó en qué va ese trámite y que podría llenar de ilusión a Los Cruzados, pensando en el cupo de extranjero, y también a la Selección Chilena.

"Va en camino, no sabemos los tiempos, pero ya está en proceso. Iniciamos hace varios meses y espero que salga bien. Dentro de este mes y el próximo tendremos novedades concretas del proceso", explicó.

El meta actualizó el tema de su nacionalización | Foto: Agencia UNO

Otra de las interrogantes también tuvo que ver por el próximo y último rival del equipo estudiantil, como es Deportes Antofagasta. El cuidatubos jugó en el cuadro nortino y aseguró guardarle un cariño, pero que el objetivo de Universidad Católica es conseguir ese cupo a la Copa Sudamericana.

“Tengo gran cariño por Antofagasta, por el Club, por la gente que trabaja ahí. Esto (que estén en puestos de descenso) es consecuencia de todo el año, no un partido. Tenemos un objetivo y queremos clasificar a una Copa e iremos a Antofagasta a buscar los tres puntos y a clasificar a un torneo internacional”, cerró.