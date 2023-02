Matías Donoso encontró un nuevo aire en O’Higgins y este año arrancó con las pilas puestas, siendo parte importante de los celestes y protagonista en la abultada victoria que tuvieron los rancagüinos ante Colo Colo por 5-1 hace un par de semanas.

En dicho duelo, Donoso hizo lo que quiso en la segunda fracción y la defensa alba encabezada por Ramiro González y Maximiliano Falcón no tuvo más que observar a Donoso y compañía despedazar al Cacique.

Precisamente por su relación con el Peluca, Donoso habló con Pelota Parada de TNT Sports y confesó usar la picardía cuando lo enfrenta, pero sin mala onda y siempre con la deportividad como principio.

Donoso cuenta que Barroso es el defensor más difícil para enfrentar. | Foto: Agencia UNO

“Falcon me da como no sé… es muy niño, pero igual se la banca, de repente le he metido de más, pero no en mala, todo queda dentro de la cancha”, exclamó el Deportes Temuco.

La mala onda queda en la cancha no más, aseguró diciendo que “Tenemos una muy buena relación con Maxi cuando nos hemos cruzado, cuando conversamos, tenemos varios amigos en común, así que todo bien con él”.

Donoso aprovechó la oportunidad para revelar quién es el defensa que más le ha costado enfrentad, que también cuenta con pasado albo: “Julio Barroso me marcó muy bien. Es un tipo muy inteligente para la posición. Me ha anulado muchas veces que nos tocó enfrentarnos”, remató.