Con un golazo de Santiago Dittborn, Deportes La Serena consiguió una importante igualdad ante Colo Colo a un tanto en el estadio La Portada, por la segunda fecha del campeonato nacional.

Una de las figuras de aquel encuentro para el conjunto Papayero, fue el volante nacional Matías Fernández, quien fue pieza clave para la subida de nivel en los dirigidos por Ivo Basay en el segundo tiempo, comentó lo que dejó el encuentro ante el Popular.

"Fue un partido intenso, nos costó al principio, pero cuando empezamos a presionar la salida de ellos nos vimos mejor y creamos ocasiones para empatar el partido", comentó el volante nacional.

El mediocampista dio a conocer la principal virtud de su rival en la jornada de ayer, en la cual la escuadra Papayera trabajó para incomodar el sistema de juego de los Albos.

"Colo Colo es un equipo que presiona bien y la mayoría de los goles que hacen es porque roban el balón adelante. Nosotros intentamos presionar y creo que por momentos lo logramos. El gol del principio fue un golpe anímico, que lo que estábamos haciendo servía para equiparar el partido", indicó Fernández.

Tras el partido ante su antiguo club, el cual lo impulsó a forjar una gran carrera futbolística, Matigol se refirió al cariño que mantiene con los Albos.

“Obviamente tengo un cariño especial por Colo Colo, siempre le voy a desear lo mejor y que les vaya muy bien", indicó el ex 14 de los Blancos.

Finalmente, El jugador de los Granates comentó lo que ha sido su momento personal, el cual ha dejado atrás las lesiones y ha podido sostener un buen nivel físico y futbolístico en este inicio de temporada.

"El cuerpo me está respondiendo, me he preparado bien, he podido entrenar con continuidad. Me he sentido bien y puedo disfrutar de esto que tanto me apasiona", cerró el mediocampista.