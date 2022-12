El defensor Matías Rodríguez tuvo palabras para lo que será su retorno al fútbol, en la que aviso que no jugaría en Colo Colo ni en la Universidad Católica

Matías Rodríguez vuelve al fútbol y avisa: "No jugaría en Colo Colo ni en la UC"

Hace unos meses, un histórico de la Universidad de Chile como lo fue Matías Rodríguez, quien fuera importante dentro de la época gloriosa de la U de Jorge Sampaoli, anunció su retiro del fútbol profesional tras su último paso por Defensa y Justicia, pero al parecer el ‘Mati’ se retractó de su decisión hace unas semanas y se pone en forma para volver a pisar el césped como futbolista.

En las últimas horas ‘Maticrack’ como es apodado, dialogó con DirecTV y dio más detalles sobre lo que ha sido su vuelta a los trabajos físicos, avisando que se prepara para seguir ligado al profesionalismo y que tiene el celular cargado por si lo llaman del fútbol chileno, en donde avisa que no ocupa cupo de extranjero.

"Volví a entrenar por petición de mi hijo, me siento bien físicamente. Si mi teléfono suena de Chile, voy. Ya no ocupo cupo de extranjero. Me siento en una muy buena versión, puedo jugar de lateral o defensor central", partió señalando Rodríguez.

Ante el gran vinculo que tiene con la Universidad de Chile, el jugador es consciente que dentro del fútbol nacional es casi imposible que Colo Colo y Universdiad Católica se fijen en él, pero de ser así, Rodríguez es claro con su postura.

Matías Rodríguez volverá al fútbol | Foto: Agencia Uno

"En Colo Colo y en Universidad Católica no jugaría. Me siento muy identificado con la U. Sería imposible jugar ahí, sería imposible que me llamen", detalló.

Finalmente, Rodríguez tuvo palabras para lo que fue el 2022 del conjunto ‘Laico’, en el que recalcó que los conflictos dentro del camarín fueron muy mal manejados como institución y dio un gran consejo para que esto no vuelva a suceder, señalando sin pelos en la lengua que faltó un líder ante dichas instancias.

"He visto mucho en el plantel de la Universidad de Chile el mal manejo de redes sociales y jugadores, dejan ver un mal ambiente. Es mejor conversar de manera interna. Faltó liderazgo", cerró.