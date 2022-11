Matías Rodríguez jugó su último partido en Universidad de Chile en 2020, esa noche junto a Walter Montillo y Jean Beausejour, le dijo adiós a un club con el que se identificó y en el que entró en la historia al ser el defensor más goleador.

De la U saltó al Defensa y Justicia de Sebastián Becaccece, mostrando toda su vigencia. Sin embargo, a mitad de año decidió retirarse del fútbol, algo que repensó y avisa que va a volver con todo.

“Después del retiro sí se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de volver a jugar. Mi hijo me lo pregunta. A partir de esa charla que tuve con él, dije ‘¿por qué no intentarlo?’, si es que se llega a presentar una oportunidad. Por eso inicié entrenamientos con una rutina profesional, por si alguien pega un llamado”, aseguró el Mati en conversación con ADN.

Matías Rodríguez anuncia que vuelve al fútbol (Agencia Uno)

Respecto a la posibilidad de volver a Chile, Rodríguez cuenta que “estoy entrenado fuerte y me estoy cuidando, con descanso y comidas para ver si existe la posibilidad. Si no se da, no se da. Pero no sabría decir algún equipo. Primero quiero sentirme bien físicamente y después brindarme a la oportunidad que pueda surgir”.

Por último, el otrora seleccionado argentino da cuenta de su fuerte lazo con los hinchas de Universidad de Chile. “A la hinchada de la U se le extraña, pero lo bueno es que me hacen sentir el cariño en las redes sociales, cuando me ha tocado ir a Chile, en cualquier lado. De mi parte y como familia también le tenemos un cariño muy grande, lindo y sano”, cerró.