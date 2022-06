Colo Colo está trabajando en Argentina lo que será la segunda etapa del año, en donde los dirigidos por Gustavo Quinteros tendrán un duro semestre, en el cual deberán disputar el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana.

Ante esto, el defensor de los Albos Matías Zaldivia conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió al presente que vive el plantel durante esta intertemporada, en donde inició expresando que están mentalizados en competir en las tres competiciones que deberán afrontar.

“A principios de temporada nos planteamos varios objetivos, el principal era el torneo local, después pasar en primera fase de Libertadores y después ganar la Copa Chile. Sabemos que no pudimos pasar de fase en Libertadores, pero estamos en octavos de Sudamericana que también es muy importante, nos toca enfrentar a un gran rival. Esta pretemporada nos va a servir para ponernos a punto, tanto para Copa Chile, campeonato y Sudamericana. Estamos para competir en los tres”, inició expresando Zaldivia.

Al defensor de 31 años se le abre la oportunidad de poder ser el hombre titular en la zaga del Cacique tras la lesión de su compañero Emiliano Amor para el inicio de este segundo semestre y, además, tuvo palabras para la llegada de Ramiro González al conjunto Albo.

Matías Zaldivia se ilusiona para el segundo semestre | Foto: Agencia Uno

“Esta pretemporada me ha hecho muy bien, la necesitábamos, lo estamos aprovechando a full. En los últimos partidos me tocó jugar, me sentí muy bien, mientras más juegas te vas sintiendo mejor. Vas sintiendo confianza y retomas tu nivel. Estoy muy esperanzado con los partidos que vienen”, partió señalando.

“Acá siempre hubo competencia, es importante tener varias alternativas, eso siempre hace que los que le toque jugar estén atentos en un gran nivel. Tanto para mí como para mis otros compañeros es bueno que llegue gente en esa posición. Los compañeros que vengan serán bienvenidos. Lo vi cuando llegó a Unión Española pero después no pude verlo mucho más” comentó por la llegada de González.

Finalmente, Zaldivia tuvo palabras para la situación que ha vivido su compañero Pablo Solari, quien en las últimas horas vio como la directiva de Blanco y Negro rechazó la oferta de América e impidió que el jugador parta al fútbol azteca.

“Con Pablito estamos conviviendo las 24 horas, todos sabemos que llegó la oferta de un club muy importante que lo emociona mucho, pero son temas que prefiero no meterme, que se está encargando tanto el club como él y su representante para llegar a lo mejor tanto para él como para el club. Obviamente que para nosotros sería una gran pérdida. Pero prefiero no meterme porque es delicado”, cerró.