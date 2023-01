Universidad de Chile sigue aceitando su máquina para poder llegar de la mejor forma a lo que será el estreno del Campeonato Nacional, en la que durante esta jornada los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron su primera victoria tras imponerse por 2-1 ante Talleres de Córdoba con los tantos de Nicolás Guerra y Cristián Palacios.

Profundizando en lo que fue el partido, el estratega de los ‘Azules’, Mauricio Pellegrino habló en conferencia de prensa dejando sus impresiones del encuentro ante los argentinos, en la que agradeció que se haya jugado este duelo y que el equipo aún se mantiene en evaluación en algunas zonas del campo.

“Es importante jugar partidos con buenos equipos como Talleres, agradezco que hayan aceptado a jugar este encuentro. Es un período obviamente de evaluación y construcción, hay muchas cosas que siempre van saliendo, todos los jugadores tienen sus más y menos, no me gusta hablar de cosas puntuales. Siento que el plantel está sujeto a mejoras, pero no vamos a hablar de nombres propios ahora”, partió señalando Pellegrino.

A pesar de que le gustaría seguir reforzando su plantel, el entrenador argentino es consciente de que será muy complicado poder fichar en lo que resta de mercado por la situación económica del club, aunque mantiene la ilusión de que se pueda hacer una gestión importante por algún otro jugador.

“Hasta que no cierre el libro de pases, siempre que haya una posibilidad de mejorar el equipo, si hay alguna posibilidad de cambios, estaremos atentos a mejorar el equipo, porque uno nunca sabe lo que puede pasar hasta el final. Sabemos más o menos como está el mercado, teníamos unas urgencias de lo que atacamos primero, pero también económicamente el club está justo con el presupuesto, se nos hace difícil el buscar posibilidad donde no podemos. Tenemos que usar el ingenio para ver si se puede mejorar alguna posición”, declaró.

Dando a conocer sobre la situación, el DT de la U sabe que, si el club quiere reforzarse, debe buscar jugadores a préstamo o que estén libres, ya que es la manera más accesible en la que exista la posibilidad de encontrar nuevos jugadores.

“Necesitamos si las condiciones para que el club pueda traer un jugador a préstamo o un jugador libre, nosotros estamos abiertos, pero va ser difícil que el club pueda pasar el paso de un traspaso, por ejemplo, esa es la realidad de la institución”, señaló en conferencia.

Finalmente, Pellegrino de cierta manera no se resigna y en caso de no poder seguir sumando refuerzos, de igual manera quiere entablar un proyecto importante en la U, el cual más adelante pueda cosechar cosas importantes estando con él o no en el banco de la Universidad de Chile.

“Por lo menos si no podemos armar el ideal, como mínimo tenemos que armar las bases de aquí en adelante para poder andar lo mejor posible y esa es mi intención número uno. Hay otras posibilidades en las que seguimos trabajando, pero no sabemos si vamos a poder cumplirlo, estaremos atento. Si se puede bien, tenemos un plantel competitivo”, cerró.