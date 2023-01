El DT argentino de la U, Mauricio Pellegrino dio explicó las razones por la que Marcelo Díaz no pudo concretar su retorno al 'Romántico Viajero'

Mauricio Pellegrino rompe el silencio y señala por qué Marcelo Díaz no retornó a la U

Universidad de Chile se mentaliza para lo que es su inicio de temporada 2023 y por esto, el plantel dirigido por Mauricio Pellegrino ya comienza a calentar sus motores para lo que será el comienzo del Campeonato Nacional.

Dentro de lo que ha sido este proceso de estructuración en la plantilla de la U en este mercado, una de las grandes novelas que ha tenido como protagonista al club ha sido sobre el fallido retorno del volante Marcelo Díaz, quienes muchos pensaban que el ‘Carepato’ tendría su anhelada vuelta al equipo de sus amores, pero esto no sucedió.

Ante este bullado tema, el nuevo estratega del ‘Romántico Viajero’ sacó la voz durante esta jornada en la conferencia previa al inicio del triangular de verano que medirá a la U ante Coquimbo Unido y Rosario Central, sobre la negativa del regreso del volante nacional a los ‘Azules’.

“No me corresponde hablar de un jugador que no está en la institución, las razones obviamente que son privadas, yo no voy hacer público algo que es privado, hablar de la intimidad de un plantel, de lo que quiere y queremos”, partió señalando Pellegrino.

Pellegrino fue claro sobre el tema de Díaz | Foto: Cristián Fajardo - Bolavip

Profundizando en dicha postura, el DT fue bien claro en que las prioridades del club para el 2023 son otras y dentro de aquellas, el retorno de Marcelo Díaz al parecer no estaba contemplado como una prioridad, ya que encuentra que en otras zonas del campo la U necesita poder incorporar.

“Tenemos muchas posiciones que reforzar, estamos hablando de una persona que no está, es un ídolo del club y hay que desearle lo mejor. Eso escapa un poco de lo que es el equipo hoy, lo de quererlo o no, las cuestiones que hablamos son privadas y hacemos lo que creemos mejor para la institución”, cerró.

Universidad de Chile ahora se prepara para lo que será su debut en este triangular de verano disputado en la cuarta región, en la que los 'Azules' este miércoles 4 de enero se enfrentarán ante Coquimbo Unido a partir de las 20:00 horas